RETRO: Proč plužíte? Příběh nápaditého medailisty, který v Ga-Pa nehajloval

„Rozený kandidát do klubu sebevrahů.“ Tak měl Allaise označit americký deník The New York Times.

Proč? Zkrátka proto, že stejně jako spousta jeho předchůdců nejen ve sportovní historii i on předběhl svou dobu a přišel s revolučními nápady.

Z alpského lyžování najednou už nebyl jen sport pod rakouskou, švýcarskou a německou nadvládou.