Usměvavá Březinová: Úžasný zážitek i velká čest. Vydržela bych tu další měsíc

Začátek její jízdy byl skvělý. Trojitý flip, kombinace dvojitého axela s trojitým toeloopem, trojitý lutz a trojitý rittberger, vše splněno. Čtyři skokanské prvky si mohla odškrtnout.

Až pak přišly komplikace v podobě nepovedeného dopadu po kombinaci lutze s toeloopem a pád při salchowu. Přesto Březinová zabojovala a v závěru jízdy přidala i chybějící kombinaci.

Dva dny před 26. narozeninami si tak vylepšila osobní rekord za volnou jízdu o 18 setin na 111,10 bodu a osobní rekord v celkovém bodovém součtu dokonce o 8,64 bodu. Přestože sestoupila výsledkovou listinou dolů, mohla tedy říci: Překonala jsem sebe samu.

Povězte, jaké je jet volnou jízdu na olympijských hrách?

Skvělé a ještě skvělejší tím, že jsem ji mohla jet ve třetí rozjížďce (druhé nejsilnější). Snažila jsem se užívat si tu jízdu od začátku do konce, i přes nějaké chybičky. Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být.

Bruslit na olympiádě ve finálovém večeru v rozjížďce s takovými jmény, jakými jsou Američanky Bellová a Liuová, Korejka Kim nebo Belgičanka Hendrickxová, musel pro vás být velký zážitek.

Úžasný zážitek a velká čest. Měla jsem velkou radost, že jsme se takhle potkaly, i proto, že jsem tu s Američankami a Korejkami celý měsíc trénovala.

Vaše volná jízda měla výbornou první polovinu, se čtyřmi povedenými trojitými skoky. Díky takovému vstupu jste se uvolnila?

Určitě. Já nepřemýšlela, co má být za dva nebo za tři prvky. Jela jsem prvek po prvku a užívala si to.

Potom se jízda pokazila kombinací trojitého lutze s dvojitým toeloopem. Co se stalo?

Popravdě ani nevím. Ale té kombinace byla velká škoda, protože lutz byl nádherný a pak jsem zničehonic toeloopa neustála. To mě trošku mrzí.

NE VŠECHNO VYŠLO. Pád po trojitém salchowu.

Navzdory dvěma nezdařeným skokům jste si mírně vylepšila osobní rekord ve volné jízdě a výrazně i celkový bodový součet. Ovšem už dopředu jste nejspíš tušila, že ani výkon na úrovni osobního rekordu vám s velkou pravděpodobností nevystačí na obhajobu pozice z krátkého programu, že?

Moc jsem se nedívala na to, jaké body ostatní měly. Věděla jsem, že holky přede mnou zajely dobře, ale nijak jsem nestudovala, kolik dostaly. Kdybych připočetla mé poztrácené body za dvě chyby, které jsem udělala, načetla by se mi známka za volnou jízdu ze 111 na nějakých 118 bodů. Těžko říct, na co by to nakonec stačilo.

Před vámi jsou v rozmezí pouhých dvou bodů hned tři krasobruslařky.

No právě. My jsme byly takhle namačkané v pořadí už po kraťasu, v němž bylo 24. místo od mého dvanáctého vzdálené jen pět bodů a podobně natěsno to bylo i přede mnou. Takže bylo jasné, že klíčové bude, jak kdo zajede dnes.

Jak moc bylo pro vás konkrétní umístění důležité?

Až tak moc ne. Jsem strašně ráda, že se mi povedlo probojovat do olympijských volných jízd, navíc překvapivě z 12. místa. Konečné umístění mě tolik netrápí. Chtěla jsem si užít obě závodní jízdy, což se mi povedlo, i když dnes s chybičkami. A mám osobní rekordy ze všech programů, které jsem tu jela, včetně závodu družstev, navrch dnes osobák i v celkovém skóre - s čímž jsem určitě spokojená.

Zážitek tedy převažuje nad výsledkem?

Řekla bych, že jo. Na olympiádu se kvalifikuje jednou za čtyři roky 30 nejlepších holek z celého světa a být mezi nimi je skvělé.

Pomohl vám směrem k soutěži žen i předchozí týmový závod?

Ano. Trošku jsem si v něm odzkoušela atmosféru a vložila jsem si do hlavy, co přesně se kde děje. Snad i díky tomu se mi potom kraťas pro individuální závod povedl perfektně.

A pomohly i tři týdny společných tréninků s tak špičkovými krasobruslařkami v olympijských halách? Protože podmínky tu jsou určitě lepší než u vás doma v Brně.

Vždycky je lepší trénovat s více lidmi. A trénovat skoro měsíc s nejlepšími bruslaři na světě, to by se líbilo úplně každému.

Na Instagram jste si přidala fotografii s americkou mistryní Mariah Bellovou.

My už se známe strašně dlouho, Mariah trénuje v Kalifornii ve stejné skupině jako Michal (bratr). Navíc i já jezdívala trénovat za bráchou do Ameriky, takže se s Mariah známe fakt dlouho. Tím krásnější bylo, že jsme se tu mohly dostat spolu nejen do tréninkové skupiny, ale i do rozjížďky na volnou jízdu.

Patrně byste tedy neřekla, že pobyt v Pekingu byl pro vás až moc dlouhý, že?

Já bych tu klidně vydržela i další měsíc. Bavilo mě to, nemusela jsem se o nic starat, všechno jsme měly zařízené. Jen jsme přišly na trénink, odtrénovaly a pak vyjely na závod.

Takže se už těšíte na pokračování této „sešlosti“ na březnovém mistrovství světa v Montpellier?

To je ještě daleko, až za měsíc. Teď si chci ještě užít poslední dny na olympiádě. Teprve po příjezdu domů budu přemýšlet nad mistrovstvím světa.

RADOST. Eliška Březinová při čekání na známky.

Jak na vás hry v Pekingu působily mimo krasobruslařské haly, se všemi svými omezeními a testy?

Bylo to v pohodě. Ze začátku jsme byli všichni trochu nervózní, aby náhodou někdo z nás nebyl pozitivní, protože pozitivní případy se vyskytly i mezi jinými krasobruslaři. Byli jsme proto dost opatrní, abychom taky nespadli do izolace. Od týmové soutěže ale už je všechno v pohodě, tyhle obavy jsem pustila z hlavy a byla jsem klidnější.

Šlo o výkonnostně skvělou, ale zároveň i podivnou soutěž v napjaté atmosféře, kterou vytvořil pozitivní dopingový nález Kamily Valijevové a vše, co po něm následovalo. Jak na vás tyto události působily?

Já bych hlavně úplně všem holkám, které tu na olympiádě závodily, dala zlatou medaili. Za to, jak zvládly všechna ta opatření i to, co se dělo kolem. Myslím, že jsme se s tím všechny docela dobře popraly.

Bylo dobře, že Mezinárodní olympijský výbor zrušil slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků v případě, že se mezi nejlepšími třemi umístí Kamila Valijevová, protože konečné pořadí může ovlivnit její dodatečná diskvalifikace?

Asi bych se k tomu nechtěla vyjadřovat. V podstatě ani nevím přesně, co se kolem Valijevové dělo. Snažila jsem se to nečíst a informace nevnímat a soustředila jsem se na sebe. Takže k tomu úplně nemám co říct.

(Pozn.: K rozhovoru došlo ještě předtím, než se Valijevová po sérii chyb propadla z 1. na konečné 4. místo, a květinový ceremoniál se zlatou Ščerbakovovou, stříbrnou Trusovovou a bronzovou Sakamotovou se tudíž v hale mohl uskutečnit.)