První závod? Jela jsem jen kolem červených bran. Sommerová o začátcích v USA

Že není českou rodačku je poznat. „Občas si ještě vypomůžu anglickým slovíčkem. Největší problém mi dělá skloňování a výslovnost,“ říká dvacetiletá lyžařka. „Ale pořád se zlepšuju.“

A nejen v češtině.

Talent ukazuje i na lyžích a postupně v jejích statistikách přibývají starty v Evropském i Světovém poháru. Loni se navíc ukázala na mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo.

V elitním seriálu se při osmi pokusech zatím do druhého kola nedostala, v Evropském poháru bodovala dvakrát. Naposledy na konci ledna za třicátou pozici ve Švýcarsku.

Česká lyžařka Elese Sommerová

A v první třicítce by chtěla skončit i v Pekingu. „Ráda bych se do ní dostala jak ve slalomu, tak i v obřím slalomu,“ plánuje.

Modré brány? Ty se mi nelíbily

Narodila se nedaleko Bostonu americké mamince a českému otci. Právě oni nastartovali její lyžařskou kariéru, když ji ve třech letech poprvé postavili na lyže.

„Jednou v říjnu napadlo v Killingtonu hodně sněhu, tak mě tam rodiče s mladší sestrou (Celine, rovněž lyžařkou) vzali,“ vzpomínala.

Kromě lyžování se zpočátku věnovala i hokeji, postupně však zasněžené svahy nad ledovým kluzištěm vyhrály a ona se naplno pustila do lyžování.

Na něm ji nejvíce bavilo být v přírodě, na čerstvém a mrazivém vzduchu. „A ten adrenalin z jízdy,“ rozplývá se.

Rodiče ji zapsali do lyžařského klubu. Nejprve jezdila za Attitash Race Team, načež přestoupila do Gunstock Ski Club a ve třinácti do lyžařské akademie Green Mountain Valley School ve Vermontu.

Sledovala um americké hvězdy Mikaely Shiffrinové a chtěla být jako ona. Jezdit tak rychle, vyhrávat, zároveň i zvládat tlak.

„Obdivuju ji hlavně v jejím přístupu k lyžování. Je velmi profesionální, v klíčových momentech se umí správně rozhodnout,“ říká.

Postupně se Sommerová zlepšovala. Zjistila, že nejvíce vyniká v technických disciplínách. Že se nejraději proplétá mezi červenými a modrými tyčemi.

I když... Při jejím úplně prvním závodě tvrzení o modrých tyčích příliš neplatilo.

„Jela jsem pouze okolo červených bran. Ty modré se mi vůbec nelíbily, tak jsem je vynechala,“ směje se.

První rok v Česku se hledala

Když jí bylo šestnáct let, s rodinou se přestěhovali do Prahy. Česko měla ráda, často do něj létala a každé léto ji naopak navštěvovali prarodiče z otcovy strany. I přesto ale pro ni byla změna pochopitelně složitá.

„První rok, když jsem ještě moc neuměla česky, tak jsem se občas trápila,“ přiznala. „Například ve škole jsem kromě matematiky, fyziky a angličtiny byla úplně ztracená. Naštěstí jsem měla dobré spolužáky ve třídě, kteří mi pomáhali.“

Se změnou prostředí se proto popasovala.

A zabydlela se i v novém lyžařském týmu.

Udělala si českou licenci a po úspěšném prvním roce v juniorské kategorii dostala pozvánku do české reprezentace. S ní pak začala objíždět mezinárodní závody.

První start v Evropském poháru si připsala v roce 2018 v Bad Wiessee a o dva roky později se premiérově postavila v Kranjské Goře i na start Světového poháru.

Elese Sommerová během prvního kola slalomu v Kranjské Goře.

„Byla jsem před startem celkem nervózní. Nevěděla jsem, co přesně mám očekávat,“ vzpomínala. „Stát na startu s hvězdami jako Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová bylo zajímavé.“

Následně se s nimi potkala ještě sedmkrát. Právě osm účastí má zatím ve Světovém poháru. A další chce přidat.

„Nejdřív bych se chtěla probojovat do startovní listiny Světového poháru. A určitě bych taky někdy chtěla stát na stupních vítězů,“ plánuje.

Nejprve ale její program zní: olympijské hry.

„A už se moc těším,“ vyhlíží.