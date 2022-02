Mexičan trénuje jen na malých kluzištích, přesto pojede finále: Jsem superšťastný!

Představte si, že si jdete zabruslit na kluziště do obchodního centra a tam zrovna trénuje olympijský krasobruslař. V Mexiku nic nemožného. Elitní závodník Donovan Carrillo se připravoval na sportovní svátek právě na ledové ploše v nákupním centru. V Mexiku totiž kluziště standardních rozměrů není.

Už jen kvalifikace na olympiádu byla pro Carilla úspěch. Ovšem dvaadvacetiletý závodník si v úterním krátkém programu svůj sen ještě prodloužil. Obsadil devatenáctou příčku a s přehledem se kvalifikoval do čtyřiadvacítky pro volné jízdy. Předvedl životní výkon. „Nechtěl jsem, aby to skončilo. Chtěl jsem dál bruslit a žít svůj olympijský sen,“ řekl po závodě.

Po úvodním čtverném toeloopu musel krotit vlastní nadšení a zkoncentrovat se na zbytek programu. Zvládl i trojitý axel, lehce zaváhal jen v kombinaci. Tím měl všechny skokové prvky splněné. „Byl jsem superšťastný. Snažil jsem se trochu zklidnit, protože jsem musel dotáhnout celý program,“ svěřil se.

Při pátečním slavnostním zahájení nesl mexickou vlajku a dopadl o poznání lépe než český vlajkonoš Michal Březina, který překvapivě vypadl. Národní hrdost podtrhl chrániči bruslí v zelené, červené a bílé barvě, z nichž se skládá mexická vlajka. Kostým na míru mu zdarma ušil mexický módní návrhář Edgar Lozzano.

Když se Carrillo loni na mistrovství světa jako první Mexičan po třiceti letech kvalifikoval na olympiádu, chtěl tím inspirovat ostatní. „Ukázal jsem, že žádný sen není příliš velký, pokud máte vůli udělat pro to všechno a zůstanete soustředěný na to, po čem toužíte. Doufám, že přinesu naději a motivaci novým generacím. To je jeden z mých největších životních cílů,“ řekl v červnu v časopisu International Figure Skating.

Jak se vlastně ke krasobruslení jako malý mexický chlapec dostal? Jednou doprovodil svou sestru Daphne na bruslařské lekce, protože se mu tam líbila jedna dívka. „Zkusil jsem to a cítil se jako ryba ve vodě. Cítil jsem se svobodný a našel jsem místo, kam patřím,“ vzpomínal.

Krasobruslení nemá v Mexiku tradici a chlapci od něj bývají odrazováni: není to dostatečně mužný sport. Carrillo, který se narodil v Guadalajaře, se tak musel se svým trenérem přestěhovat do Leonu. V jeho rodném městě jediné kluziště zavřeli.

„Na čem mám tedy bruslit?“ honilo se mu hlavou. Ani v Leonu nemá zdaleka odpovídající podmínky. Z postupu na olympijských hrách tak může vytěžit i další trénink na ledové ploše olympijských rozměrů. I to je pro něj zážitek. Volná jízda ho čeká ve čtvrtek.

Nenechává se rozhodit tím, že na nejlepší zatím nestačí. Na lídra závodu Nathana Chena ztrácí více než třicet bodů. Touží po dalším zlepšování. „Myslím si, že tahle olympiáda pro mě bude klíčem k tomu, abych se připravil na další olympijský cyklus s hlavním cílem na Milán 2026,“ těší se.

Postaví mu do té doby v Mexiku i standardní ledovou plochu?