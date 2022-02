Jsi zrádce, vypadni. Číňané se zlobí na olympijského vítěze z USA

Psal se rok 1988, kdy čínský manželský pár Zhidong Chen a Hetty Wang emigrovali do Spojených států. Tam se jim o jedenáct let později narodil syn Nathan, nejmladší z pěti sourozenců a nyní čerstvý olympijský šampion.

Zatímco v USA na mladíka pějí chválu, Číňanům se nezamlouvá. Někteří uživatelé sociální sítě Weibo si stěžovali, že je „příliš bílý“ a amerikanizovaný. K tomu připojili dlouhý seznam příkladů, kdy podle nich Chen svým jednáním „uráží Čínu“. Chen již dříve odmítl mluvit v rozhovorech s čínskými novináři s vysvětlením, že jeho čínština není příliš dobrá.

Co jim ještě vadí? Dvaadvacetiletý Chen se v říjnovém rozhovoru postavil za amerického krasobruslaře Evana Batese, když odsoudil porušování lidských práv v Číně. Bates se tehdy tvrdě opřel do „hrozného“ způsobu, jakým Čína zachází s menšinovým etnikem Ujgurů.

Právě porušování lidských práv bylo důvodem, proč Spojené státy a řada dalších zemí nevyslaly na ZOH v Pekingu žádné diplomatické zástupce.

Bates během akce pořádané Americkým olympijským a paralympijským výborem řekl: „I my jsme lidské bytosti, a když čteme a slyšíme o věcech, které se tam dějí, naprosto se nám to nelíbí. Nenávidíme to, co se tam děje.“

„Souhlasím s tím, co řekl Evan,“ dodal Chen. „Ale myslím si, že aby došlo k nějaké větší změně, musí existovat síla, která je mimo olympijské hry.“

Na čínské sociální sítě se nedívám

Odpor proti Chenovi se zvedl už během jeho první olympijské účasti v roce 2018 v korejském Pchjongčchangu, kde jednu ze svých sestav předvedl na píseň z filmu Mao’s Last Dancer (Poslední Maův tanečník). Tento snímek líčí příběh čínského tanečníka, který v 80. letech zběhl do Spojených států.

Chen se hájil tím, že film neznal. „Možná jsem naivní, ale nerozuměl jsem tomu příběhu a celému systému, který se za tím skrývá. Jen se mi moc líbila ta krásná hudba,“ řekl a dodal, že píseň mu vybrala choreografka.

Chen na žádnou z kritických poznámek, které se objevily na čínském internetu nereagoval. Prý ani nemá přístup na čínské sociální platformy. Jen prohlásil, že je hrdý na to, že je Američan čínského původu. „Nemám v plánu se na sociální sítě dívat, protože vím, že někdy může být jejich obsah docela jedovatý,“ dodal Chen.

Že může slavit úspěchy právě v Pekingu, místě, kde se poznali jeho rodiče, si podle svých slov váží. „To, že tu můžu být, pro mě znamená hodně. Moje máma vyrostla v Pekingu. A můj táta tu samozřejmě strávil spoustu času,“ řekl.

Právě rodiče - otec věděcký pracovník v lékařském výzkumu a maminka překladatelka lékařských textů - jsou pro mladého krasobruslaře vzorem. „Je inspirativní vědět, jak tvrdě dřeli, kam až se vypracovali a jak při tom stihli vychovat nás pět dětí,“ má jasno student prestižní univerzity Yale, který by se jednou také rád věnoval medicíně.