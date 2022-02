Kdyby jel s námi i Radim, bylo by to boží, říká nejstarší ze Zohornů

Nejstarší z bratrského tria se představil už na olympijských hrách před čtyřmi lety, v Jižní Koreji tenkrát nezaznamenal v šesti zápasech ani jediný bod. Ročník však zatím prožívá dobrý, švédská liga mu sedla. Teď potřebuje formu zúročit i na mezinárodním poli.

Už žijete olympiádou?

Přijel jsem teprve v pondělí večer. Zatím atmosféra není taková, jaká bude v Číně, ale i tak je fajn se po šesti měsících vrátit domů do Česka. Na srazy vždycky jezdím rád. Jsou tu super kluci, bývá sranda.

Jak se vyrovnáváte s nejistotou ohledně opakovaného testování a koronavirového rizika?

Určitě je to nepříjemné. S bráchou jsme měli výhodu v tom, že nás to trochu minulo a přijeli jsme později. Muselo to být těžkých čtrnáct dní. Doufám, že už odletíme všichni.

Hynek Zohorna o olympijském turnaji „Z nominace jsem byl překvapený, jsem za ni hrozně rád. Mluvili jsme s generálním manažerem Petrem Nedvědem, který nám sdělil svou představu, že by nás (s bratrem Tomášem) vzal oba. Hrajeme pospolu už delší dobu, takže si vyhovíme.“

Víte, jak na to, abyste se soustředil čistě jen na hokej?

Recept na to asi není, ale pro nás už to není nic nového. Vir tu už létá nějaký rok, s testy každý počítá a prošel si tím. Jsme tu všichni kvůli tomu, abychom udělali nějaký výsledek. Budeme makat a snažit se, abychom přivezli medaili.

Co musí národní tým zlepšit oproti předchozím neúspěšným turnajům v sezoně?

Výsledky nebyly takové, jaké většina lidí očekávala. Je těžké říct, co je třeba zlepšit. Musíme hrát jako jeden tým, to tam chybělo. Myslím, že nominace je velmi silná. S kluky se známe, uděláme super partu.

Máte výhodu, že jede i váš bratr Hynek, se kterým hrajete za švédský Oskarshamn.

Je to samozřejmě super, už třetí sezonu hrajeme spolu v jednom týmu. Je skvělé mít u sebe rodinu, s bráchou si navíc rozumím na ledě i mimo něj. Je pecka, že jsme tu oba. Užijeme si to, ačkoliv tahle olympiáda asi bude jiná, co se atmosféry týče. Bude to ale obrovský zážitek.

Cítíte, že svou spolupráci stále posouváte?

Vždycky je co zlepšovat, ale už spolu hrajeme nějaký rok. Člověk má větší a větší jistotu v tom, že ví, kde ten druhý je. Kvůli tomu jsme podepsali ve Švédsku. Tamní liga je kvalitní, náročná, je to něco nového. Hodně věcí se učíme, snažíme se zdokonalovat dál a dál.

Co jste museli ve své hře změnit?

Hraje se tam systém, že se s puky ze středního pásma nevracíme. Všechno ženeme hned dopředu, jednoduše, v tom jsme se museli výrazně změnit. Ve Švédsku je hodně velkých pohyblivých hráčů, což mě překvapilo. Asi ve všem jsme museli trochu přidat, zesílit.

Vnímali jste šanci, že byste si mohli na olympiádě zahrát?

Dopředu bylo avizované, že pojedou hráči z NHL, tak jsme se těšili, že se budeme koukat v televizi. Ale když se rozhodlo, že ne, tak jsme se o tom začali bavit, že třeba pojedeme. Čekali jsme, jak to dopadne. Věřili jsme, ale neřešili jsme to. Nejsme v národním týmu úplní nováčci a trenéři věděli, co od nás čekat.

Už vás berou jako nerozdělitelné duo.

Každý jsme jiný typ hráče, ale ve dvojici jsme silnější.

Jen třetí sourozenec Radim vám tu chybí.

Bylo by to úplně boží, kdyby tady byl taky. On si ale plní největší sen, v Pittsburghu si buduje místo v sestavě. Je za mořem nadšený.

Vy už jste si olympijské hry vyzkoušel před čtyřmi lety v Pchjongčchangu. Jak na turnaj vzpomínáte?

Byl to neuvěřitelný zážitek. Bylo příjemné být ve vesnici se všemi sportovci a sledovat je. Litoval jsem, že jsme se nemohli podívat na víc závodů, ale i tak to bylo krásné.