Češi jsou simulanti a provokatéři, sudí nechápeme, vztekají se Rusové

Rusům v posledním zápase skupiny B o moc nešlo. Po dvou výhrách 1:0 a 2:0 měli jisté první místo. S Českem se ale na vyřazovací část turnaje nenaladili.

„Místo toho schytali šest gólů od ne nějak zvlášť silného soupeře,“ shodl se ruský tisk.

Že hokejisty prohra nakrkla, dokázala pozápasová vyjádření. Rusům vadilo zejména vyloučení Dmitrije Voronkova na 5 minut plus do konce utkání za úder lokte do hlavy Lukáše Sedláka ve 38. minutě. Češi v dlouhé přesilovce vstřelili dva góly.

„Díky rozhodčím z toho nebyl nudný zápas,“ pronesl ironicky kouč Alexej Žamnov. „Byl to kontroverzní moment. Ten hráč (Sedlák) šel do souboje se skloněnou hlavou, to musíte vzít v potaz. Nebylo to na vyloučení do konce utkání, neudělal nic špatně, jen si pokryl puk.“

„Známe ty hráče z Kontinentální ligy. Sedlák se tam válí po ledě, ale v dalším střídání už zase v pořádku bruslí? Nevím. Myslím, že když rozhodčí dají takový trest, tak by do konce zápasu neměl hrát ani faulovaný hráč. Nerozumím tomu, proč se tak sudí rozhodli, pískají trochu jinak než jinde, musíme se přizpůsobit,“ přidal zkušený bek Jegor Jakovlev.

Sám Sedlák k tomu po zápase řekl: „Byl to nešťastný moment. Myslel si, že ho chci srazit, ale já se natahoval po puku, proto jsem měl hlavu dole. Trefil mě do ní, ale nemyslím si, že úmyslně.“

Rusům vadil i moment z prodloužení, kdy dostal dvouminutový trest obránce Alexandr Nikišin za sekání do Tomáše Hyky, což Češi využili ke vstřelení vítězného gólu.

Hyka se po faulu chytil za tvář, neboť mu sekera soupeře vymrštila vlastní hůl do obličeje. Nikišina to naštvalo: „Simulant! Vždyť jsem se ho ani nedotkl. Spadl tam a simuloval. Co mám k zápasu říct? Bylo v něm spoustu směšných a neoprávněných trestů.“

Ruští novináři se pak hokejistů ptali, zda se nechali od českého soupeře vyprovokovat.

„Pokaždé jsou takhle agresivní. Lepí se na vás, koušou... Neměli jsme na to reagovat, získali díky tomu několik výhod,“ mrzelo Nikišina.

„Trenér nám radil, ať jejich provokacím nepodléháme. Ať jsme zdrženliví a držíme se plánu. Myslím, že se to většinu času dařilo a že jsme ukázali charakter,“ přidal útočník Kirill Semjonov.

Filip Pešán v neděli po tréninku českým novinářům na ruské nářky řekl toto: „Myslím, že zápas byl z obou stran férový, tvrdý a plný provokací na obou stranách. Rozhodně to nebylo tak, že by byli Rusáci chudáci, které jsme my provokovali. Bylo to oboustranné a myslím, že se to muselo divákům líbit.“

„Hráče rozhodně nenabádám k tomu, aby provokovali. Naopak jsem po nich vyžadoval, abychom nebyli my ti hloupí a z žádného souboje neodjeli s extra dvojkou. Protože i blbé otočení a plácnutí rukavicí po helmě může znamenat dvojku a zlom v zápase,“ dodal.

Zápas přinesl i dvě politické reakce související se současným napětím na rusko-ukrajinské hranici.

Za vítězství Čechům poděkoval ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis: „Byla to zasloužená výhra, která velice povzbudila i nás, Ukrajince. Bereme ji i jako výraz podpory a solidarity s Ukrajinou v této pro nás složité době.“

Yevhen Perebyinis @YPerebyinis Gratulujeme české hokejové reprezentaci @narodnitym k fantastické výhře nad neoznačenými sportovci z ruska! Byla to zasloužená výhra, která velice povzbudila i nás, Ukrajince. Bereme ji i jako výraz podpory a solidarity s Ukrajinou v této složité pro nás době. oblíbit odpovědět

Reagovala i ambasáda Spojených států v Praze. Ruští hokejisté musejí kvůli dopingovým skandálům hrát pod označením ROV (Ruský olympijský výbor), a tak oficiální účet americké ambasády na Twitter napsal: „I malá země dokáže velké věci. Ale co je to ROV? Nenašli jsme vlajku.“