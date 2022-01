Do české nominace pro ZOH přibyli alpská lyžařka Nová a skokan Rýdl

Nová přibyla k Ester Ledecké, Martině Dubovské, Barboře Novákové a Elese Sommerové. Závodit by měla ve sjezdu, superobřím slalomu a alpské kombinaci.

„Nominací jsem byla zaskočena. Myslela jsem, že všechna volná místa už byla přerozdělena. O to větší radost mám z toho, že to nakonec vyšlo. Olympiáda je od dětství mým snem, je to pro mě odměna za všechnu tu dřinu. Chci tam ze sebe vydat to nejlepší, hlavním cílem je to, abych byla po závodě spokojena sama se sebou a se svými výkony. Bude to ohromná zkušenost, už se nemůžu dočkat, až to prožiju na vlastní kůži,“ uvedla v tiskové zprávě třiadvacetiletá závodnice.

O jedno místo se rozšířil tým skokanů na lyžích. Čtveřici Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek a Filip Sakala doplnil dvacetiletý Rýdl.

„Všechno se to seběhlo velmi rychle. Při odjezdu na soustředění do Planice mi trenér řekl, ať si vezmu olympijské lyže, že s nimi letím do Pekingu,“ řekl mladík, který nedávno debutoval v závodě Světového poháru v Zakopaném. „Je to pro mě obrovská příležitost a také zkušenost. Na olympijské hry pojedu s maximálním respektem a budu chtít předvést to nejlepší, co umím. Teď je důležité ještě dobře potrénovat, a hlavně zůstat zdravý,“ dodal.

Nejistá je stále účast skikrosařky Diany Cholenské, která si po pádu na Světovém poháru v polovině ledna přetrhla přední zkřížený vaz v koleně. Definitivní rozhodnutí o její cestě do Pekingu by mělo padnout po víkendu.