Vrátili jsme se tak do časů 90. let, kdy tři medaile ze zimních her bývaly českým maximem a kdy z Lillehammeru 1994 dokonce výprava nevezla ani jednu.

Kolik nových zimních stadionů se v Česku za poslední léta vybudovalo? Jak máme bojovat třeba proti Kanadě, která má 2 700 zimních stadionů na 30 milionů obyvatel, zatímco my 170 a ještě značného stáří. Jiří Kejval předseda ČOV