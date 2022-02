Příběh pro film. Věnovala místo kamarádce, ta v Pekingu slavně triumfovala

Boweová napsala úvodní kapitolu a Jacksonová příběh zlatým písmem uzavřela.

Nebýt neuvěřitelného a nezištného gesta zkušené Američanky, Jacksonová by totiž v neděli na startu ženské rychlobruslařské pětistovky vůbec nebyla.

Jenže byla, zajela čas 37,04, což bylo o osm setin rychlejší než čas Miho Takagiové a stala se první černošskou olympijskou vítězkou v rychlobruslení.

„Je to pro mě vážně splněný sen, před rokem bych o tom ani přemýšlela. Pořád jsem v tomhle sportu nová, proto jsem tak vděčná, jak to dopadlo. Doufám, že mám před sebou ještě velkou budoucnost,“ usmívala se vítězka.

Stala se také první americkou olympijskou šampionkou na pětistovce od Bonnie Blairové, která triumfovala v Lillehammeru.

Což není špatné na někoho, kdo k rychlobruslení přešel před pěti lety z inline bruslí.

Když to Boweová na olympijském stadionu viděla, neudržela slzy a rozplakala se.

Zlatá medailistka Erin Jacksonová ze Spojených států během medailového ceremoniálu v rychlobruslení žen na 500 metrů na ZOH v Pekingu 2022. (14. února 2022)

„Nemám slov,“ řekla k tomu zkušená Američanka. „Bylo mi ctí dát Erin tuhle šanci... Věděla jsem, že má šanci udělat něco speciálního – a všichni jsme právě viděli něco výjimečného, je olympijskou vítězkou. Nemohu na ni být hrdější.“

Spolu napsaly příběh, který by bez problémů vydal na film.

Šampionka na ledě i mimo něj

Šestkrát vyhrála mistrovství světa, z minulých her v Pchjongčchangu má bronz ze stíhacího závodu družstev. Je jednou z nejlepších rychlobruslařek na krátké trati, držitelkou světového rekordu na kilometru.

Taky už ovládla Světový pohár, doma má cenu Oscara Mathisena pro nejlepší rychlobruslařku světa.

Brittany Boweová je jednoduše rychlobruslařský pojem.

Zároveň je to ale taky velkorysá bytost, která v lednu předvedla nevídané gesto. Skvělá kamarádka se smyslem pro spravedlnost. Proto se před měsícem rozhodla vzdát svého místa na pětistovce pro Peking a věnovala ho rychlejší kamarádce.

Erin Jacksonová totiž byla v této sezoně jasně nejrychlejší ženou na pětistovce na světě. Jenže Američané mají specifické podmínky kvalifikace na olympiády. Jejich vlastním kvalifikačním sítem často neprojdou v přímém souboji s dalšími Američany ani ti nejlepší.

A právě to se Jacksonové v lednu přihodilo.

Na nominačních závodech skončila až třetí poté, co uklouzla a upadla. Jenže do Pekingu mohly odjet pouze dvě Američanky. V té době to vypadalo, že největší medailová naděje amerického rychlobruslení do Číny vůbec neodletí, než se Boweová smilovala a své místo jí věnovala.

„Je těžké se k tomu jakkoliv vyjádřit. Jsem vážně neskonale vděčná a prostě šťastná,“ řekla Jacksonová.

Boweová to ale brala jako samozřejmost.

„Erin si místo v týmu pro pětistovku zasloužila. Musí dostat šanci, aby pro USA přivezla medaili. Už když uklouzla, věděla jsem, že jí to místo dám, pokud to bude záležet na mně,“ tvrdila 33letá zkušená závodnice.

Společná minulost

Obě začínaly na inline bruslích, ze kterých později přešly ke klasickému rychlobruslení na ledě. Boweová už dříve, dostala se na olympiádu v Soči, pak i do Pchjongčchangu, kde ji už doprovodila i Jacksonová.

Ta tehdy s rychlobruslením teprve začínala a k favoritkám nepatřila. V minulém roce už ale excelovala. Vyhrála čtyři z osmi závodů na 500 metrů ve Světovém poháru, a i v této sezoně byla těžko k překonání.

Jenže pak přišel ten náraz v podobně amerických nominací.

„Mám velké štěstí, že Brittany tady pro mě vždycky byla. Pomáhala mi, když jsem se na rychlobruslení dala. Byla pro mě úžasným rádcem a člověkem, se kterým jsem si kdykoliv mohla promluvit. Máme spolu úžasný vztah, za který jsem vděčná,“ říká Jacksonová upřímně.

„Jen se řídím duchem olympiády,“ usmívá se Boweová. „Ten je větší než já i než tým USA. Erin si příležitost bojovat o medaili zasloužila. Pro mě je ctí, že jsem jí ji mohla dát.“

Do Pekingu tak odletěly spolu, jelikož Boweová se kvalifikovala i na tratích 1000 a 1500 metrů, a nakonec se představila i na pětistovce, protože jiné týmy se svého místa zřekly.

Skončila šestnáctá, ale to jí vůbec nevadilo.

Teď si naopak role prohodí, jelikož Jacksonová doufá, že její mentorka dokáže vyhrát kilometr, na kterém je světovou rekordmankou.

„Snad se jí povede a pak spolu oslavíme naše zlaté medaile,“ doufá 29letá Američanka.