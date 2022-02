Kouč rozhodl: do ženské štafety s Puskarčíkovou. Vypadá tu dobře, ujišťuje

Už po nedělní stíhačce trenér Egil Gjelland hlásil: „Tři jména do štafety mám jasná, o tom čtvrtém se rozhoduji.“

O nominaci tria Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová nikdo nepochyboval. Kouč vybíral poslední ženu do nominace mezi nejmladší a nejstarší českou reprezentantkou, tedy mezi juniorkou Terezou Voborníkovou a zkušenou Evou Puskarčíkovou.

Na úterním tréninku potom oznámil: „Bude to Eva.“

Nezopakuje se tak sestava ze zatím posledního pohárového kola v Anterselvě, kde Češky ve složení Jislová, Voborníková, Davidová, Charvátová jely ještě před poslední položkou na druhém místě a až po pádu a potížích se zbraní Charvátové sestoupily na konečnou šestou příčku (přičemž i ta byla dosud nejlepším umístěním štafety v sezoně).

Mladá Voborníková se tehdy osvědčila, na střelnici i na trati.

„Jenže tady už bylo při sprintu a hlavně při stíhačce vidět, že je toho na zdejších náročných tratích na Terezu trochu moc,“ vysvětloval Gjelland. „Eva naopak vypadá dobře a svěže a předvedla tu i velmi kvalitní testovací závod, který si zajela se Švédkami.“

Na jaké úseky jednotlivé biatlonistky nasadí, ještě trenér po skončení úterního poledního tréninku nedokázal říci. „Musíme si to nechat projít hlavou a s děvčaty si o tom popovídat.“

V minulosti běhala první úsek nejčastěji Jislová a mnohokrát na něm prokázala svoji spolehlivost, ale okusila ho i Puskarčíková.

„Je mi jedno, kde poběžím,“ podotkla Jislová. „Vždycky Egilovi říkám, že jsem připravená na jakýkoliv úsek, který mi přidělí. Budu se snažit hlavně to dobře zvládnout na střelnici.“

V předchozích startech na hrách v Pekingu se ona i Charvátová na obtížném profilu ve vysoké nadmořské výšce běžecky trápily. „Ale nějak to zvládnu,“ říkala. „Štafeta jsou tři kola, při stíhačce jsem jich zvládla pět. Na trati tu v každém závodě nechávám všechno.“

SPOLEHLIVÁ ŠTAFETOVÁ STŘELKYNĚ. Jessica Jislová na tréninku na hrách v Pekingu.

Puskarčíková debutovala v české štafetě ve Světovém poháru už v Oberhofu v roce 2012, v týmu s Veronikou Vítkovou, Barborou Tomešovou a Leou Johanidesovou doběhly jedenácté.

Je také jedinou ze současné sestavy, kdo získal v ženské štafetě medaili na vrcholné akci (MS, ZOH), byť ji doma stále nemá. Bronz z olympiády v Soči 2014 mají české kvarteto Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková obdržet po dodatečné diskvalifikaci dopujících Rusek. Oficiálně už jim byl přidělen, jen nikdo neví, kdy medaile skutečně dorazí.

„Snad by se to mělo dotáhnout po olympiádě,“ věří šéf svazu a viceprezident IBU Jiří Hamza.

V olympijském Pekingu zatím z české reprezentace běžecky vyčnívala Markéta Davidová, která se po počátečních potížích s lyžemi ve smíšené štafetě propracovala ve stíhačce až k šestému nejlepšímu běžeckému času dne.

„Je v dobré formě, ve stíhačce byla na trati opravu rychlá. Můžeme se těšit na další Makuliny závody, ve štafetě i v hromaďáku,“ tvrdí Gjelland.

JEŠTĚ DVA STARTY. Markéta Davidová se chystá na štafetu i sobotní hromadný závod.

Věří, že štafeta může bojovat o elitní šestku.

„Tohle jsou olympijské hry a stát se může cokoli. Všichni tu děláme svoji práci co nejlépe. Můžeme to dokázat. Uvidíme, jaké bude počasí. Vypadá to, že mohou být ještě zrádnější podmínky než v předchozích dnech, ale na to jsme připravení.“

Podle předběžných informací se stejně jako úterní mužská štafeta poběží ve středu i ta ženská už ve 14.30 místního času (7.30 českého), protože v době původně plánovaného startu (17.30) má teplota klesnout pod limitních minus 18 stupňů.