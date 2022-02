Biatlonistkám vyhovuje Gjelland. Zůstane norský trenér u českého týmu?

Stejně tak potichu, ale intenzivně se radoval z loňského titulu mistryně světa Markéty Davidové nebo z bronzu Lucie Charvátové na šampionátu v Anterselvě 2020.

Ve vytrvalostním závodě v Pekingu živil až do posledního terče naděje na další triumf Davidové. V pátek naopak moc důvodů k radosti neměl, nejlepší z týmu Charvátová skončila na 25. místě, zatímco Davidová po čtyřech ranách mimo až jedenačtyřicátá.

České ženy si shodně přejí, aby i po hrách Gjelland u týmu zůstal. Ovšem čtyřletá smlouva mu vyprší na konci této zimy.

„Už tady chci s Egilem hovořit o jeho setrvání u týmu,“ uvedl šéf Hamza, že také vedení svazu má zájem na jeho dalším působení.

Ještě loni se zdálo, že norský trenér upřednostní návrat na svoji milovanou farmu, ale situace se patrně mění. „Vnímám z něj, že cítí, že ten tým má perspektivu,“ podotkl Hamza. K takovému dojmu přispěly i poslední výkony mladé Terezy Voborníkové (21), která začíná dobíhat na bodovaných příčkách a z Číny se vydá do Spojených států, kde bude patřit ke kandidátkám medailí na juniorském světovém šampionátu.

Gjelland ujišťuje: „Mám moc rád tuto práci. Kdybych ve svém týmu neviděl jeho možnosti a nebavilo by mě to, nebyl bych tady.“

Zatím však nechce hovořit o tom, zda bude chtít zůstat.

„Nikdy takhle neuvažuju,“ naznačil v prosinci v Hochfilzenu. „Kdybych teď řekl ‚skončím po této zimě‘, kde by pak byla moje hlava? Chci se koncentrovat na to, co děláme, a na zbytek sezony.“

Jeho rozhodnutí o další práci může ovlivnit kariéru některých biatlonistek. Ze současného pětičlenného jádra reprezentace si tři nejsou jisty, co po sezoně udělají.

Eva Puskarčíková (31), která zatím na hrách zůstává v roli náhradnice, podotkla: „Nebudu jezdit do padesáti. Nechám si to rozležet do dubna.“

Markéta Davidová (25) v minulosti lavírovala s myšlenkou, že před biatlonem dá přednost studiu veteriny, kam byla přijata. „Musím se rozhodnout, jak to se mnou dál bude vypadat,“ konstatovala po pátečním sprintu, kdy však její slova mohla ovlivňovat i nespokojenost s vlastním výkonem.

Rovněž Lucie Charvátová (29) poukazuje: „Na předních pozicích stále končí ženy, co jsou starší než já. Ale taky už nepatřím k nejmladším. O tom, co bude dál, rozhodne i příští trenérské uskupení.“

Právě Charvátovou už jednou Gjelland zachránil před brzkým koncem kariéry: „Před čtyřmi lety jsem byla zlomená psychicky i fyzicky. Egil mi zase trochu vlil krev do žil. S tréninkovým systémem, který u nás nastavil, jsem spokojená.“

Davidová se k ní přidává: „Myslím, že to funguje.“

Jessica Jislová tvrdí, že dlouhodobá Gjellandova práce přispěla k její letošní výtečné střelecké formě.

Po jednání Hamzy s Gjellandem budou i ony o dalším směřování týmu moudřejší. Ve hře může být dvouletá smlouva do mistrovství světa v Novém Městě 2024 nebo čtyřletá do dalších her v Miláně 2026.

Vedení svazu bude řešit také post trenéra mužů. Ondřej Rybář při svém návratu k týmu dopředu avizoval, že po pekingských hrách jej předá kouči juniorů Michaelu Málkovi, který úspěšně připravoval mnohé mladíky, přicházející postupne do dospělého týmu.

Možné jsou však i další varianty.