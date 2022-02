Biatlonisté se utkají ve sprintu, Krčmář bude obhajovat stříbro

Právě Krčmář startuje do sprintu jako první z Čechů, má číslo 36. Jako 59. vyráží Karlík, Štvrtecký (77) a Václavík (84) figurují na konci listiny.

Všech 94 biatlonistů běží deset kilometrů na trati a střílí nejprve vleže a poté vestoje. Za každý netrefený terč si musejí přidat 150 metrů.

Krčmář sice obhajuje stříbro, ale mezi favority se neřadí. První individuální klání v Pekingu jej totiž nezastihlo v dobrém rozpoložení - v úterním vytrvalostním závodě udělal pět chyb a skončil 59.

„Teď jsme v Pekingu, je jiná olympiáda, jiná doba, jsou tu jiní soupeři, takže nemá cenu se obracet k minulým hrám a říkat si: Jo, tehdy jsem byl ve sprintu druhej, tak to v něm zase přijde. Musím se hlavně nějak vypořádat s tím, co se stalo, a vjet do zdejšího sprintu silnější,“ hovořil v úterý.

Naopak Karlík, teprve 22letý olympijský debutant, sahal ve vytrvalostním závodě po elitní desítce, jenže na poslední položce zapsal tři trestné minuty a obsadil 31. pozici.

Sprint mužů na ZOH v Pchjongčchangu 1. Peiffer (Něm.)

2. Krčmář (ČR)

3. Windisch (It.)

Třikrát chybující Štvrtecký byl 65., premiéru v Pekingu zažívá Václavík, který do dějiště her dorazil později kvůli pozitivnímu testu na covid.

Ke zlatu z vytrvalostního klání chce přidat další úspěch Francouz Fillon Maillet (18), ve sprintu se v této sezoně daří i Švédu Samuelssonovi (56) či jinému Francouzi Jacquelinovi (34). Pozadu nechce zůstat ani majitel úterního bronzu Johannes Bö z Norska.

Jak dopadne další střet biatlonové elity na hrách v Pekingu? Sledujte v podrobné reportáži.

Do stíhacího závodu nastoupí muži hned v neděli (od 11.45 SEČ), předtím jej pojedou ženy (od 10.00). Kompletní program naleznete ZDE.