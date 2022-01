Větrné poryvy i pomalý sníh. Olympionici-debutanti hodnotí biatlonový areál

V Pekingu budou biatlonisté závodit ve výškách kolem sedmnácti set metrů nad mořem. „Tratě jsou připravené perfektně,“ hlásila z Číny Voborníková.

„Vypadají moc hezky, ale myslím si, že budou mnohem těžší, než se na první pohled zdá,“ doplnil Žemlička, který se v letošní sezoně Světového poháru představil v Annecy, Oberhofu a Anterselvě. Nejlépe se mu dařilo ve vytrvalostním závodě v Itálii, kde si dojel s dvěma trestnými minutami pro 51. místo.

„Střelnice není krytá, je dost větrná. Jsou tam chvilkami dost nepříjemné poryvy. S tou střelbou to bude hodně zajímavé,“ hodnotila zase Voborníková, která si také udělala radost na posledním podniku biatlonového SP v Anterselvě.

Devětadvacátým místem ve vytrvalostním závodě si tam zajela nejlepší výsledek mezi biatlonovou elitou. „Hodně mě to povzbudilo. Doufám, že mě to zase posunulo někam dál,“ vzpomínala na Anterselvu, kde byla i součástí české štafety, která sahala do pádu finišmanky Lucie Charvátové na vítězství.

Zahájení je mine

Voborníková s Žemličkou se podobně jako další biatlonisté nezúčastní slavnostního zahajovacího ceremoniálu.

Nejde to z čistě praktického důvodu. Biatlonisté by museli cestovat tři hodiny z horského střediska Čang-ťia-kchou do Pekingu, přišli by tak skoro o celý den.

„Bohužel, hodně mě to mrzí, ale v současné situaci to jinak nejde,“ uznala Voborníková. „Každý, kdo jede na první olympiádu, by to chtěl zažít,“ povzdechl si Žemlička, který je jedním z pěti olympijských nováčků v biatlonovém týmu. Kromě něho a Voborníkové to jsou Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Lucie Charvátová.

Olympijskou atmosféru si ale zatím oba pochvalují.

„Jsem nadšená, všechno je to velkolepé,“ hodnotila Voborníková. „Zprvu mi nedocházelo, co všechno to obnáší,“ přiznal Žemlička. „Organizace je to ale ohromná. V Číně si na to potrpí, bere to dech,“ dodal.