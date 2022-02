Bez zatažené ruční brzdy. Teď jen zopakovat jízdy z tréninku, přeje si Fernstädtová

Tak si to shrňme.

V první tréninkové jízdě její jméno svítilo na třetí příčce. V té další skončila sedmá, pak šestá, pátá, třetí, a poslední trénink ve středu Anna Fernstädtová dokonce vyhrála!

„S tréninkem jsem spokojená, ale pořád to byl jenom trénink,“ klidnila emoce.

Ano, ale jaký!

Vždyť v této sezoně ani v trénincích takhle vyrovnaně výbornou výkonnost neprokazovala. Ve své středeční vítězné jízdě dosáhla i nejvyšší rychlosti, když po dráze letěla skoro 130kilometrovou rychlostí.

„Všichni tady jezdíme naplno, to je jasné, ale holky taky testovaly nože, mohly mít špatný den. V závodě půjde hlavně o to vybrat dobrý materiál a odjet čtyři konstantní jízdy,“ má jasno.

Pravda, jenže jak jinak se naladit než právě čtyřmi konstantně skvělými jízdami v tréninku, ve kterých skončila nejhůře sedmá?

Ne, Fernstädtové zkrátka olympijská dráha v Číně sedí. Už v říjnu jí seděla, když na závěr třítýdenního testování skončila šestá.

„Některé zatáčky zůstaly stejné, jiné se trochu změnily, je to takový mix. Určitě je to trochu jiné i kvůli sáňkařům, je tam trochu jiný led,“ srovnávala.

Očividně jí to ale nevadí, spíš naopak. Přitom se zdálo, že nedávno zjištěná cukrovka ji na hrách bude omezovat.

Jenže ono to může být úplně naopak.

Třeba jí právě zjištění lékařů odjistilo pomyslnou ruční brzdu. A Fernstädtová tak konečně může ukázat, co v ní opravdu dříme.

Hubnutí a šok

V lednu to pro ni byl šok.

V pohádkovém Svatém Mořici se necítila vůbec pohádkově. Všechno ji zmáhalo, tělo jí neposlouchalo a do toho zhubla za týden tři kila.

Věděla, že něco není v pořádku.

„Když jsme si analyzovali různé tréninkové ukazatele, tak bylo vidět částečné zhoršení. Proto jsme se rozhodli, že půjdu pro jistotu na krev, abychom případně mohli upravit další trénink před olympiádou,“ líčila.

To, co 25leté skeletonistce lékaři řekli, jí udělalo pramalou radost. „Máš cukrovku prvního typu,“ oznámili jí poté, co krev prozkoumali.

„Nebudu lhát, já to vůbec nečekala,“ uvedla.

Jenže najednou to všechno dávalo smysl. Její pokles výkonnosti, její nedostatek energie. Vždyť v této sezoně se české naději vůbec nevedlo podle představ.

Ve Světovém poháru dojela nejlépe osmá v Altenbergu, v celkovém hodnocení její jméno svítí až na 16. příčce.

Byla daleko za umístěními, na která byla zvyklá a která chtěla ještě vylepšovat.

„Zpětně to do sebe docela zapadá. Tělo nefungovalo tak, jak by v ideálním případě mělo. Nechci říct, že to mělo vliv úplně na všechno, ale pravděpodobně na hodně věcí ano,“ míní.

Ani příprava na hry kvůli cukrovce pochopitelně nebyla ideální. S onemocněním se musela vyrovnávat psychicky. Musela začít myslet na to, že si musí hlídat hladinu cukru v krvi.

„Několik dní jsem snad neměla jednu klidnou minutu. Ale musím to brát tak, jak to je. Je pravda, že tohle všechno mi zabere hodně času a trochu síly mi to ubírá, ale zase se teď v tréninku cítím fyzicky o dost lépe. Do Pekingu určitě nejedu odevzdaná s tím, že se jen zúčastním,“ řekla trojnásobná juniorská mistryně světa.

A na trénincích to bylo znát.

Sny o dráze

Po příletu do Pekingu sice chvíli bojovala s časovým posunem, ale momentálně už žádné potíže nemá.

Ani sympatickou dívku na hrách nic neomezuje.

Zato se jí občas zdá i o tratích.

„Ale ještě jsem ve snu neměla dráhu, kterou bych znala. Už se mi zdálo i o té čínské po testovacím kempu, ale i ta dráha byla jiná,“ vzpomíná.

Ta olympijská je podle Fernstädtové velmi náročná. Stačí, když člověk udělá malou chybu, a hned má špatný čas.

I proto ví, že sama se od pátku do soboty chyb musí co nejvíc vyvarovat.

Musí předvést co nejvíc konstantní čtyři jízdy.

„Nesmím chybovat. Bude to strašně zajímavé, protože holka, která třeba zajede čtyřikrát desátý čas, může pořád vyhrát. Tady může fakt vyhrát úplně každý. I proto se těším, ale zároveň jsem trochu nervózní, což je vlastně i dobře. Tak snad mě nervozita úplně nepřemůže a bude tak akorát,“ přeje si.

Pak to může být v ledovém korytě pro ni i pro české fanoušky velmi zajímavé.