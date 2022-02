Dvě desetiny od medaile? To je jedna chyba. Není rozhodnuto, říká Fernstädtová

Jak jste s úvodním závodním dnem spokojená?

Ta sedmá příčka je docela v pohodě, ale nejsem úplně spokojená, protože jsme udělala ve druhé jízdu chybu, kterou jsem dělala celý týden, což mě trošku mrzí.

Co se tam stalo?

Mezi čtyřkou a pětkou jsem jela o mantinel. V tréninku jsem měla jednu jízdu, ve které se mi to nestalo, a tu jsem vyhrála. Doufala jsem, že to dneska dám. V první jízdě se mi to povedlo, v té druhé ne, což je škoda. Ale je to náročná dráha, vědělo se, že tady žádná holka nejezdí dokonale. Jde o to, kdo udělá nejmíň chyb.

Takže je co zlepšovat?

Rozhodně to nebyly moje nejlepší jízdy, i proto jsem s tím časem spokojená, celkově to asi bylo dobré. Když se podívám na celou sezonu, tak je to zatím úplně skvělé. Starty mi vyšly dobře, jsem zatím v dobré pozici. I se špatnou jízdou být jen dvě tři desetiny od medaile… ještě není nic prohráno, uvidíme v sobotu.

Co jsou ve skeletonu dvě desetiny?

Dvacet metrů. Jedna chyba, jeden špatný nájezd do zatáčky. Na takovéto dráze je to fakt strašně málo, je dlouhá, technicky těžká, proto jsou dvě desetiny nic. Ještě není rozhodnuto.

V sobotu vás dvě jízdy čekají až večer. Co budete dělat přes den?

Kouknu se na první a druhou jízdu, abych viděla, co jsem tam udělala. Probereme si závod s trenérem Jeffem Painem, pak budu odpočívat a dobře se naladím.

Co k tomu pomůže?

To nevím. Musím dělat všechno tak, jak dělám vždycky. Musím se soustředit na sebe, pak budu v pohodě. A mám s sebou i nějaké knížky.

Jaké?

Dostala jsem biografie o sportovcích, což já čtu hrozně ráda.