Hloupá huso, četla si o sobě Shiffrinová. Jak sportovci reagují na kritiku?

Obří slalom, ve kterém Shiffrinová obhajuje zlato z Pchjongčchangu: konec po pádu v prvním kole.

Slalom, který v aktuální sezoně Světového poháru dvakrát ovládla: konec po chybě na páté brance v prvním kole.

Superobří slalom, ve kterém je dvojnásobnou medailistkou z mistrovství světa: 9. místo.

Sjezd: 18. místo.

Kombinace: konec po pádu ve slalomu.

Týmový závod v paralelním slalomu: 4. místo.

Kdo by takové výsledky Shiffrinové čekal?

Mikaela Shiffrinová v problémech během svého olympijského slalomu.

Američanka, která se v posledních letech přetahuje se Slovenkou Petrou Vlhovou o to, která z nich bude na svazích dominantnější, zažila na právě zakončených hrách debakl. Sama to označila za „impozantně nedostatečný výkon“.

Pádem svět nekončí

I když své chyby v olympijských závodech uznala a na nic se nevymlouvala, sesypala se na ni vlna kritiky od „fanoušků“ na sociálních sítích. Až to Shiffrinová nevydržela a ve čtvrtek publikovala příspěvek i s vybranými negativními komentáři.

„Dovolte svým selháním dostat vás na dno, vždycky se nějaký propadák přihodí. Nebo se zvedněte, znovu a znovu,“ napsala. „Zvedněte se, protože máte rádi to, co děláte, pokud se to zrovna nehemží lidmi, kteří k vám chovají tolik zjevné zášti. Zvednout se není vždy jednoduché, ale pádem svět nekončí.“

Svá slova povzbuzení doplnila větami, které jí za poslední dobu přišly:

„Máš, co sis zasloužila.“

„Hloupá husa, která ani nedokáže udělat jedinou věc, kterou by měla, správně.“

„Nedostala všechny medaile a hned se z toho zblázní.“

Příspěvek se dočkal ohromné odezvy, přesto musela Shiffrinová další den vysvětlovat: „To nebyl vzkaz haterům, ale lidem, kteří tyhle zprávy dostávají. Ať už to zažívají online nebo naživo. V dnešní době je tolik mladých lidí, kteří kritiku na sociálních sítích musí vstřebávat, chtěla jsem je tím podpořit.“

Téma pro Bilesovou i Davidovou

Podpory se dostalo i Shiffrinové, například od gymnastky Simone Bilesové. Ta se musela s podobnou vlnou kritiky vypořádat při olympiádě v Tokiu, kdy kvůli psychickým problémům odstoupila z týmové soutěže.

„Když jedete na olympiádu, ve Spojených státech od vás všichni čekají zlatou medaili. Takže je na nás hodně vnějšího tlaku, ale zároveň si ho vytváříme sami, protože je to vrchol naší kariéry a chceme se předvést co nejlépe. A pak je tu zbytek Američanů, kteří vám říkají, že jste pro ně zklamání. Ale musíte si uvědomit, že jste pořád jedni z nejlepších sportovců na světě, dostali jste se přeci na olympiádu. Kolik lidí se na ni dostane? A co dělají ti lidé, kteří vás kritizují? Sedí na gauči a koukají na vás v televizi,“ podpořila svou krajanku Bilesová.

K tlaku veřejnosti se vyjádřila po čtvrtém místě v hromadném závodě biatlonistek i Markéta Davidová. „Myslím si, že já žádná očekávání obhajovat nemusím. Závodím tu sama za sebe a samozřejmě se snažím dělat maximum. Nám všem chodí nejrůznější zprávy, na to už jsem si zvykla. Nad některými věcmi se člověk pousměje, ale některé ho zasáhnou. Je škoda, že lidé neberou už ani místo v první desítce jako dobrý výsledek,“ řekla v rozhovoru pro Českou televizi.

„Lidé nás často berou jako stroje, ale nám se taky občas nedaří. Mají pocit, že závodíme pro ně. Dávají nám sežrat, že na nás koukali a my jsme špatně závodili. Že z toho mají blbý den. Já z toho mám ale taky blbý den,“ rozmluvila se Davidová ve videu jednoho ze svých sponzorů ještě před začátkem olympiády.

Ne nutně negativní tlak

Když Shiffrinová ve čtvrtek a v pátek o vzdoru vůči svým kritikům hovořila, připomínala, že ještě jeden závod pod pěti kruhy ji čeká. S americkým týmem nastoupila do nedělního odloženého paralelního slalomu. Ani tentokrát se jí příliš nedařilo, vyhrála jen jednu z pěti jízd. Po závodě pak připomněla vliv médií na celou situaci.

„Když se mluví o vyrovnávání se s tlakem, média spadají do toho negativního tlaku. Ale nemusí to tak vždy být. Vždyť díky novinářům se mohou naše příběhy odvyprávět,“ citovala Američanku agentura Reuters.

Ten její příběh jistě bude mít ještě mnohá pokračování.

Stejně jako příběhy sportovců, kteří se po svém vypořádávají s vysokými nároky fanoušků.