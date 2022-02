Rozčilený zlatý. Riskujeme život a body nikde, kritizuje dredatý Japonec

Hirana naštvalo, že ho v pátečním závodu nedostala na první místo už druhá ze tří finálových jízd, která si i podle některých expertů zasloužila vyšší ocenění. Třiadvacetiletý snowboardista uvedl, že by se měl systém rozhodování přepracovat.

„Chceme mít ty nejvyšší standardy a myslím, že by se to mělo týkat také rozhodčích. Závodnici riskují životy, dávají do toho maximum. Měla by být ale přijata opatření, aby se vyřešil problém s transparentností bodování,“ citovala agentura AFP Hirana, jemuž zlato zajistila až poslední jízda, za kterou dostal 96 bodů.

Dredatý Japonec uvedl, že si uvědomuje, že svoboda ke snowboardingu patří a díky tomu je tento sport tak atraktivní. Pro závody jsou ale podle něj potřeba jasná pravidla.

„Prvky jako amplitudu či graby (chyty prkna) bychom měli přesně měřit, ohodnotit a obodovat,“ řekl Hirano, jenž se po ZOH v Soči a Pchjongčchangu účastnil také loňských letních her v Tokiu na skateboardu.