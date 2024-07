Olympioničky spí na krabici a plují s delfíny. Místo meteorologa mají psa

Sára, Zosia, … a taky Alma! „Nepostradatelný člen realizačního týmu,“ ukazuje Zosia na 13letou Sářinu fenku, která vzhledem k horšímu sluchu v poklidu usíná i v poměrně rušné kavárně, ve které se všechny usadily (či ulehly) k rozhovoru.

Taková je obvyklá sestava, v níž v posledních třech letech brouzdají světová moře. Zatímco Alma podřimuje, Sára a Zosia vypráví o svých začátcích i chvílích, kdy se cítily v koncích.

„Neměla jsem s kým jezdit, což pro mě znamenalo konec s jachtingem, myslela jsem, že už se k tomu nevrátím,“ říká Zosia, rodačka z Prahy s polskými kořeny, která v tandemu zaujímá roli kormidelnice.

Neuspokojiví polští kosatníci

Sára zastává úlohu kosatnice čili té, která manévruje s hlavní plachtou. Právě s hledáním kosatníka měla v minulosti Zosia největší problémy.

Před vynucenou pauzou, ve které trénovala děti, jezdila v polské juniorské reprezentaci, kde se jí parťáci neustále střídali.

„Za poslední sezonu v polské reprezentaci jsem měla třináct kosatníků,“ překvapuje třiadvacetiletá závodnice. „Občas jsme se nepohodli, nebo byly moje nároky tak velký, že to ten druhej nevydržel,“ popisuje Zosia, jak kosila polské kosatníky.

„Zavolej Sáře. Zavolala jsi už Sáře? Tak probůh zavolej Sáře!“ slýchávala od Karla Bauera z pražského Yacht Clubu CERE.

Nakonec zavolala a holky se domluvily, že uspořádají „teambuildingovou“ akci na vodní nádrži v Nechranicích.

Všechno si sedlo, šlapalo to.

Sára Tkadlecová se Zosiou Burskou při krásné mořské scenerii.

Zosia našla v Sáře stejně ambiciózního parťáka, Sára v Zosie získala náhradu za předchozí kormidelnici Dominiku Vaďurovou, se kterou se v roce 2021 jen těsně nekvalifikovala na covidovou olympiádu.

S novou parťačkou se jí to teď povedlo až překvapivě brzy.

„Posledních osm let je to můj cíl, je pro mě pořád k neuvěření, že jsme to doopravdy zvládly,“ říká o rok starší Sára. „Já jsem všem odmalička říkala, že pojedu na olympiádu,“ navazuje Zosia.

Život na cestách

200 dní v roce tráví v zahraničí a na cestách, do Česka se vracejí především kvůli univerzitním povinnostem. Sára studuje fyziku na matfyzu, Zosia kondičního trenéra na FTVS.

Do přímořských destinací se dopravují samy autem s jachtou zapřaženou ve vleku.

„Často jezdíme i přes noc, takže se nevyhneme nějakým těm energetickým nápojům,“ popisuje Zosia a odpíjí krapet majestátně vypadajícího čaje.

„A když nemůžeme, zastavíme, třeba někde na benzínce a vyspíme se,“ doplňuje Sára.

Nejčastěji putují do chorvatského Zadaru, kde mají na pobřeží Jadranu tréninkové stanoviště a také „svoji“ chorvatskou babičku, kterou si „zabookovaly“ přes AirBnB.

Později šly formality stranou a žijí u ní šťastně až dodnes. „Cítíme se tam jako doma, už jsme tam strávily několik měsíců,“ říká Sára.

Ne v každém městě je ale čeká babičkovsky příjemné přivítání. „Na Lanzarote jsem měla strašně nepohodlnou postel, na který se vůbec nedalo spát a řešily jsme, co s tím,“ začíná znenadání vyprávět Zosia.

Jak byste takovou situaci řešili vy? Spali na zemi?

„Postavily jsme novou postel z krabic od kola, koberců a dek,“ překvapila Zosia. „Spalo se na tom mnohem líp,“ ujistila, že vycpané kartony zafungovaly.

Příjemný život v ponorce

Třetí naděje V marseillské marině se představí ještě jedna česká vlajka. Zatímco Zosia se Sárou zabojují v disciplíně 49er FX - Skiff, na windsurfu se individuálně představí další olympijská debutantka Kateřina Švíková.

Netvoří jen posádku, to je zřejmé od prvního momentu setkání.

Jestliže byste u páru, který spolu tráví v podstatě veškerý čas – volný i pracovní – očekávali ponorkovou nemoc, mýlili byste se. V jejich případě jde spíš o ponorkovou pomoc.

„Minulej rok jsme společně jedly, ale pak už jsme byly každá u sebe v pokoji. Od letoška jsme si určily novou rutinu. Když máme prostor, abychom nic nedělaly, trávíme čas společně,“ říká Sára a vyjmenovává oblíbené televizní pořady.

Survivor, MasteChef, Růže pro nevěstu....

„Potřebujeme tyhle jednodušší show, abychom aspoň na chvíli vypnuly mozek, protože jachting je strašně náročnej na hlavu,“ skáče rychle do řeči Zosia s obhajobou televizního menu.

Sára Tkadlecová se Zosiou Burskou.

„Mám pocit, že čím víc jsme spolu, tím víc chceme být spolu,“ přitakává rovněž Zosia. „Jsme sportovkyně, ale taky jsme kamarádky a je důležitý to občas oddělit a říct si dobrý, teď jde jachting stranou a jdeme na kafe,“ dodává.

Na vodě jdou žerty stranou

Sára: „Minulej rok v Portugalsku plaval žralok.“

Zosia:. „Obrovskej, třímetrovej!“

Žralok velrybí Žraloci jsou primárně masožravci a většina druhů se živí rybami, mořskými savci a dalšími mořskými živočichy. Existuje však jeden druh žraloka, který má převážně vegetariánskou stravu: žralok velrybí (Rhincodon typus).“

Sára: „Byl prej hodnej, vegetarián.“

Zosia: „Já si spíš myslím, že měl hlad a proto byl u břehu.“

Zosia: „Měl vidět hřbetní ploutev a kroužil.“

Ať už se jednalo o žraloka velrybího, nebo ne, mnohdy potkávají i příjemnější společnost. „Stává se, že tam kolem nás skáčou delfíni, a to je pak strašně hezký,“ vybavuje si Sára.

Kromě žraločího nebezpečí a delfíní podívané ale jejich tréninkový mód cokoliv naruší jen málokdy.

„Na lodi jsme na sebe dost tvrdý. Ne v negativním smyslu, spíš jsme obě maximálně soustředěný,“ popisuje Zosia. „Závody jsou obvykle pětidenní, celou tu dobu jsme pod obrovským tlakem,“ přibližuje.

Sára Tkadlecová (vlevo) a Zosia Burská na lodi.

Součástí realizačního týmu je kromě Almy ještě trenér, kterého sdílí s Chorvatkami, což je také důvod, proč s nimi nemůže jet kvůli konfliktu zájmů na olympiádu

28. červenec Den, kdy bude duo Sára a Zosia poprvé lámat olympijský vítr.

„Na závodech mají Chorvatky prioritu,“ vysvětluje Zosia.

Profesionální týmy mají navíc ještě fyzioterapeuta, meteorologa, kuchaře, team leadera...

„My máme Almu!“ pohlíží Sára pod stůl a kontroluje, zda milovaná fenka pořád spí.

Fenka Alma na moři.

„Na člunu má vestičku a dělá i emoční podporu jiným týmům. Po špatných rozjížďkách se s ní poňuchňaj a jsou zase ve výborný náladě,“ směje se Sára, která s jachtingem začínala už v pěti, kdežto její parťačka až v jedenácti.

Pospolitá jachtařská komunita je bere ze své, i když přijíždí z trošku exotického středu Evropy. „Léčila mě americká fyzioterapeutka, kterou mi domluvil španělskej trenér,“ popisuje Zosia, že mohou občas využít i realizační týmy soupeřek.

„Jednou, když jsme byly samy na okruhu a přišla bouřka, tak nás tam přijelo zkontrolovat asi pět trenérů, protože věděli, že tam nikoho nemáme, Takže se necítíme samy,“ přidává Sára.

A že by je snad souboje se soupeřkami, které mají moře za barákem, demotivovaly?

„Přesto jsme schopné s nimi závodit,“ říká Sára. „A předjet!“ dodává Zosia.

„Pocit je to takhle mnohem lepší, protože víme že je to opravdu naše tvrdá práce, co nás dostalo takhle dopředu,“ pokračuje Zosia.

„Těch 800 kilometrů nás dělá silnější,“ ví Sára.