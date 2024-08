Zlatá pusa zlatého páru. Jste spolu, nebo ne? ptali se Siniakové a Macháče

Číňané ve finále natropili 31 nevynucených chyb, Češi jen 14. Vítězných míčů měli naopak Asiaté třináct, reprezentanti evropské země jen dva. Čang Č’-čen s Wang Sin-jü ve zlatém duelu daleko víc riskovali, ale o to častěji rovněž chybovali.

Míče jim často létaly do autu, udělali čtyři dvojchyby.

I tak zápas dotáhli až do super tiebreaku.

V jeho závěru ale česká dvojice fungovala jako stroj. Vyhrála 6:2, 5:7 a 10:8, díky čemuž mají Češi první zlatou medaili z těchto her.

Na pozápasovou tiskovou konferenci vítězného mixu dorazilo i dost zahraničních novinářů. Když anglická část dotazů pomalu končila, přišla na řadu otázka, který očividně nezajímala jenom celé Česko, ale i většinu tenisového světa.

Několik let jste spolu tvořili pár i v osobním životě, těsně před olympijskými hrami jste oznámili rozchod. Nespojilo vás znovu zlato?

Siniaková: To nemusíte vědět, je to osobní věc.

Macháč: To je top secret.

Siniaková: Máme rádi, když jste zmatení.

Macháč: Pak se totiž cítíme silní. My jsme takoví profíci, že jsme se rozhodli rozejít, abychom se plně soustředili na medaili. A uvidíme, co bude potom.

Yep, Machac and Siniakova are definitely broken up 😂 pic.twitter.com/HkctwXZAMI — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 2, 2024

Teď je to každopádně jedna velká radost. Kateřino, vás česká hymna rozplakala.

Siniaková: Sama jsem nečekala, že budu takhle emocionální. Ale dojalo mě, že se mi povedlo podruhé vyhrát olympiádu. Na klasických tenisových turnajích hymnu vůbec neslyšíme, proto je to pro mě nezapomenutelný zážitek. Asi to na mě všechno dolehlo.

Macháč: Já emoce často neukazuju, ale tohle je neuvěřitelné. Jsem moc rád, že jsme spolu mohli sdílet pódium a ten okamžik si užili. Bojím se, aby mě někdo neprobudil ze snu. Věřím, že pevně zůstávám nohama na zemi a těším se, až medaili dovezeme domů. Pro tyhle okamžiky sport děláte.

Jak byste finále zhodnotili?

Siniaková: Bylo fakt těžké a stresující, o to víc pro nás výhra znamená.

Macháč: Hrát proti kamarádovi (s Čang Č’-čenem nastupují v mužském deblu) je vždycky těžké. Naštěstí jsme začali dobře a první set vyhráli. Oni se ve druhém ohromně zlepšili a v super tiebreaku nikdy nevíte. Bojovali jsme o každý míč pro naši zemi a nakonec se nám povedlo zvítězit.

A co kamarádství s Číňanem?

Siniaková: Skončilo (smích).

Macháč: No, před medailovým ceremoniálem jsem přišel do šatny a vidím tam jeho, dali nám společnou místnost. A nakonec žertoval. Je mi ho fakt líto, protože vím, jak rád reprezentuje svou zemi, jak rád by pro ni získal zlato. Kvůli tomu mě finále trochu mrzí, ale zároveň jsem šťastný, že jsme vyhráli my. Čangovi přeju jen to nejlepší a těším se na další společné debly.

Celé Česko na zlato z her dlouho čekalo. Vnímali jste ten tlak?

Macháč: Já byl nejvíc nervózní ve čtvrtek. Mohlo se totiž stát, že bych hrál dvakrát o bronz, a kdybych skončil dvakrát čtvrtý, tak bych to neunesl. Když jsem věděl, že ve finále mixu je proti nám kamarád, který debl může hodně podržet, tak jsem měl trochu obavy. Zároveň jsem ale věděl, že máme jistou medaili, a navíc jsme začali dobře. Jsem rád, že jsme utkání zvládli.

Ani v super tiebreaku, v němž jste prohrávali 6:8, jste neznervózněli?

Macháč: Žádné nervy jsem necítil. Vím, že pokaždé musíte stejně uhrát každý balon, nepřemýšlet a jen dostat každý bod na svou stranu. Tyhle vypjaté chvíle mám rád, i když pochopitelně ne pokaždé. My jsme ale na konci hráli úžasně, samé vítězné míče.

Dojatá Kateřina Siniaková na stupních vítězů vedle Tomáše Macháče.

Kateřino, vy máte na svém kontě spoustu úspěchů ve čtyřhrách, teď i v mixu. V čem je vaše kouzlo?

Siniaková: Určitě mi pomáhají zkušenosti. V deblech dost často hrajeme super tiebreaky, což není nic jednoduchého. Ale naučí vás to nic nevypouštět, protože dokud není konec, může se stát cokoliv.

Předávala jste v průběhu turnaje Tomášovi nějaké tipy?

Macháč: Jsou hrozně drahé...

Siniaková: Tomáš je úžasný hráč, rady nepotřebuje. Ale v týmu jste vždycky dva a je dobře, když si pomáháte a komunikujete spolu. My si navzájem pomohli, což je nejdůležitější.

Co se čtyřhry týče, patříte už nyní k nejlepším hráčkám historie…

Macháč: To si myslím taky, proto jsem si ji vybral. V tomhle jsem fakt lišák (úsměv).

Siniaková: Když se to takhle řekne, zní to úžasně, děkuju. Letos jsem o tom dost přemýšlela, protože kvůli zranění spoluhráček jsem musela hrát s různými parťačkami a dokázala jsem si, že dokážu vyhrát s kýmkoliv, na což jsem fakt pyšná. Věřím, že umím dobře volej, nebojím se, debl mě baví... To je asi recept.

Dá se srovnat zlato z Tokia, kde jste ovládla ženskou čtyřhru s Barborou Krejčíkovou, s tím pařížským?

Siniaková: Vždycky říkám to samé – nerada srovnávám. Každá medaile i trofej je úžasná a má jiné emoce, jinou energii. Teď jsem pyšná, že jsme tohle dokázali a máme zlato. Na začátku turnaje bych tomu nevěřila…

Tomáši, pro vás jde o první takhle významný úspěch.

Macháč: Vždycky rád reprezentuju Česko na Davis Cupu nebo olympiádě. Když jsem byl menší, často jsem se díval na Kokosy na sněhu, kde Jamajčané reprezentovali na zimní olympiádě. Líbilo se mi to a nenapadlo mě, že bych jednou mohl dosáhnout něčeho podobného. Ani teď mi to hlava nebere, tohle se nedá zopakovat. Oslavy si užiju a doufám, že s Adamem (Pavláskem v sobotní čtyřhře) to ještě dotáhneme a vybojujeme bronz.

Jak se na utkání budete chystat?.

Macháč: No, už je tři čtvrtě na dvanáct, zase ponocuju... Ale když se nám mix povedl urvat, tak po fyzické stránce žádná únava nebude. Na zápas se strašně těším. Musím pak sice hned další den letět do Montrealu, což bude náročné, ale i kdybych měl jít spát pozdě, tak si to s týmem užijeme. V tomhle nebudu sobecký, oslavíme to.