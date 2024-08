Železný o Vadlejchovi: Čtvrté místo je krásné i kruté. Závod byl zavřený

Krásné proto, že na něj dosáhl hodem 88,50 metru, který by na všech předchozích olympiádách kromě té v Sydney 2000 stačil na medaili. Kruté proto, že za bronzovým stupínkem zaostal o pouhé čtyři centimetry.

„Kubovi jsem řekl, že jsem na něj hrdý,“ prozradil Železný. „Vytáhl ze sebe obrovský výkon, on vám nejlíp řekne, kolik by za něj dřív bylo medailí na olympiádách a mistrovství světa i Evropy.“

Takže 88,50 metru nejde brát jako neúspěch, že ano?

Ne, to vůbec. A že nestačí na medaili? Takový je sport. Ale Kuba má sezonu i tak skvělou. Konečně vyhrál velký závod – mistrovství Evropy – tady skončil čtvrtý o čtyři centimetry, což je v oštěpu nic. Jsem na něj hrdý, bojoval. Jen někdo holt čtvrtý musí být, i když je to nejhorší místo.

Co mu chybělo k medaili?

Uvolněnost a zapojení zad, hodně totiž házel rukou. Potřeboval nechat trup vzadu a potom dohodit. Ale když vidíte, že se hází daleko, tak je to těžké. Takový šíleně kvalitní závod s vámi zamává. I Čopra to najednou rval a oštěp mu nelítal. On mohl hodit určitě za 91, Kuba mohl dát přes 90, Weber taky…

Ale všechny zaskočil Nadím, který ulétl na olympijský rekord 92,97 už ve druhé sérii. Jak složité je pro ostatní závodníky vytěsnit takový velehod z hlavy?

Hrozně těžké. Ten jeho neskutečný výkon celou soutěž zavřel. Kdyby někdo udělal něco extra mimořádného, tak ho možná přehodí, ale v takovémhle vrcholném závodě se to nedá. Říkám si, jestli nebudeme jako on házet jen jednou dvakrát do roka, ale to by asi nebylo ono. A ten kluk je šikovný.

Jakub Vadlejch děkuje fanouškům za podporu po posledním hodu.

V čem?

Letos přijel do Afriky, kde ho trénoval můj kamarád Terši (Terseus Liebenberg), který je super trenér. Viděl jsem, že ho začal učit obyčejnou dětskou abecedu, a tak jsem si říkal: „To je průser, protože mu musí dát jenom základ, a on mu hrozně pomůže.“ A tady se to ukázalo. Musím Teršimu pogratulovat. Tady sice slaví jiní trenéři z Pákistánu, ale Nadíma udělal on.

Jak vám bylo, když Jakuba ve čtvrté sérii o zmíněné čtyři centimetry předčil Anderson Peters?

On letos házel chvíli prd, pak se najednou zlepšil... Proto někdy říkám, že oštěpu tak moc nerozumím. Někteří se zničehonic zlepšují, což ale nechci říkat ve zlém. Třeba Yego. Ten celý rok hází 79 nebo 81 a tady je jako politý vodou. Byl to krásný závod. Jen škoda, že neskončil stříbrem.

Jakub Vadlejch a trenér Jan Železný

Může Jakub další medaili získat za čtyři roky v Los Angeles, kde mu bude 37 let?

Zeptejte se za tři roky, protože teď zbývá strašná doba, během které se závodníci hodně promění. Kuba sice bude starší, ale to ještě neznamená, že se nemůže držet vepředu. Každopádně když bude chtít házet i za čtyři roky, tak určitě musí změnit charakter házení a vrátit se zpátky do mladých let.

Jak to myslíte?

Musí být trošku lehčí a rychlejší. Ale medaili z olympiády už má, tak proč by to ještě nezkusil. Jenže kdo ví, jak to bude. I se mnou, protože tyhle stresy a cestování už mě taky trápí.