Zápasník Petriašvili udělal i poslední krok vzhůru, vyhrál kategorii do 125 kg

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Zápas Muži - volný styl

Do 74 kg: 1. Džamalov (Uzb.), 2. Takatani (Jap.), 3. Valijev (Alb.) a Dake (USA), 5. Rassadin (Tádž.) a Cabolov (Srb.).

Do 125 kg: 1. Petriašvili (Gruz.), 2. Zarí (Írán), 3. Mešvildišvili (Ázerb.) a Akgül (Tur.), 5. Baran (Pol.) a Lazarev (Kyrg.) Ženy

Do 62 kg: 1. Motokiová (Jap.), 2. Koljaděnková (Ukr.), 3. Godinezová (Kan.) a Tynybekovová (Kyrg.), 5. Bullenová (Nor.) a Pürevdordž (Mong.).