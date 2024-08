Arménského zápasníka Aleksanjana připravil o druhé zlato Íránec Saráví

Olympijským vítězem v řecko-římském stylu v kategorii do 97 kilogramů se v Paříži stal íránský zápasník Mohammad Hadi Saráví. Ve finále zdolal Artura Aleksanjana z Arménie 4:1 na body. Ve váze do 77 kg slavil Japonec Nao Kusaka. Mezi ženami ve váze do 50 kg zvítězila Američanka Sarah Hildebrandtová.