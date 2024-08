Volnostylař Ramazanov se dostal do Paříže na poslední chvíli, došel ke zlatu

Jedenatřicetiletý Ramazanov vybojoval po finálové výhře 7:1 nad trojnásobným mistrem světa Íráncem Hassanem Jazdaníčarátím pro Bulharsko první zlato v této váhové kategorii po 44 letech. Místo na OH si přitom zajistil až v poslední možné chvíli během závěrečného kvalifikačního turnaje v květnu v Istanbulu.

Bronzové medaile získali Američan Aaron Brooks a Řek Dauren Kurugliev.

Higuči se stal šampionem po finálové výhře 4:2 na body nad Spencerem Leem z USA. Osmadvacetiletý Higuči se pod pěti kruhy vrátil na stupně vítězů po osmi letech. V Riu de Janeiro zůstal těsně pod vrcholem stříbrný, ve francouzské metropoli už se dočkal zlata.

„Nebyla to snadná cesta. Opravdu hodně jsem toho ztratil tím, když jsem byl diskvalifikován po vážení (v kvalifikačním kole olympijských her) v Tokiu. Zažil jsem kvůli tomu spoustu frustrace a zoufalství. Díky mnoha lidem mám teď zlato. Hodně lidí se domnívalo, že právě já jsem tím nejsilnějším na světě. Jsem rád, že jsem na to právě takhle odpověděl,“ prohlásil Higuči.

Z bronzu se radovali Ind Aman Sehravát a Gulomjon Abdullajev z Uzbekistánu.

Japonská zápasnice Cugumi Sakuraiová (vpravo) a Anastasia Nichitaová z Moldávie.

Šampionkou mezi zápasnicemi váhové kategorie do 57 kg se stala Sakuraiová po jasné finálové výhře 6:0 nad Moldavkou Anastasií Nichitovou. Dvaadvacetiletá Sakuraiová tak potvrdila svou nadvládu v této váze - vyhrála poslední tři světové šampionáty v letech 2021 až 2023.

Bronz získaly Američanka Helen Maroulisová a Číňanka Chung Kche-sin.