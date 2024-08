Arbitráž CAS zamítla odvolání zápasnice Fogatové proti diskvalifikaci z olympiády

Sportovní arbitráž CAS zamítla odvolání indické zápasnice Vinneš Fogatové, která minulý týden na olympijských hrách v kategorii do 50 kilogramů druhý den soutěží překročila váhový limit. Byla za to diskvalifikována a nemohla nastoupit do finále proti Američance Sarah Hildebrandtové. Fogatová v odvolání požadovala dělenou stříbrnou medaili, ale neuspěla.