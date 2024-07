Paříž bez Vondroušové? Velká ztráta, líčí Pála. Se štěstím získal náhradnice

Čtvrtfinalistku letošního grandslamu na oranžových kurtech nepustí na sportovní svátek, který začíná už v pátek, zranění ruky.

„Doufala jsem do poslední chvíle, věřila jsem, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí,“ vzkázala v pondělí na sociálních sítích.

„Už minulý týden dostala nějakou injekci a nevěděla, jak ruka bude vypadat,“ rozvedl Pála důvody na pondělním setkání s novináři během turnaje WTA v Praze.

„Snažila se, aby zvládla alespoň čtyřhru, ale teď mi volala, že si byla zahrát a že to prostě nejde. A že jí doktoři doporučují, aby si dala nějakou dobu pauzu, během které to budou řešit dál.“

Zmíněný olympijský debl plánovala Vondroušová podstoupit s Karolínou Muchovou, vytvořily by potenciálně nebezpečnou dvojici. I proto se 18. tenistka světového pořadí snažila zotavit.

„Už jen to, že chtěla zkusit alespoň debla, svědčí o tom, že pro holky hrát a uspět na olympiádě něco znamená,“ podotýká Pála.

Ani Muchová, která se na Paříž naladila účastí v nedělním finále menší akce v Palermu, o čtyřhru nakonec nepřijde. Spojí v ní síly s Lindou Noskovou.

A stejně tak Česko neztratí ani místo Vondroušové v singlové soutěži. Nahradí ji Kateřina Siniaková, která původně počítala se starty pouze v deblu a nejspíš také ve smíšené čtyřhře.

Mezinárodní tenisová federace střídání Vondroušové pro debl Noskovou a pro singl Siniakovou v pondělí potvrdila na svém účtu na sociální síti X.

Pála doplnil, že výměna ve dvouhře nebyla samozřejmá: „Když se někdo odhlásí ze singla, tak ji může nahradit jen hráčka, která už je na olympiádě v jiné soutěži. A z jakékoli země. Naštěstí to vyšlo zrovna na Katku, ale kdyby byl někdo jiný před ní, tak by se nedostala. Výměna nejde kus za kus, Češka za Češku.“

Nicméně i Siniaková se potýká se zdravotními komplikacemi, po pondělním zdárném boji v prvním kole turnaje WTA v Praze zamířila kvůli vyčerpání do nemocnice.

Kateřina Siniaková na turnaji WTA v Praze

„Vím o tom, doufám, že bude v pořádku,“ přál si dlouholetý kapitán české ženské reprezentace.

Siniaková tedy usiluje v Paříži o účast ve všech třech disciplínách: s Tomášem Macháčem se budou snažit vejít mezi šestnáct dvojic pro smíšenou čtyřhru.

„Jsou naším nejvýše umístěným párem, věřím, že se dostanou. Čekáme na odpověď od mezinárodní federace,“ nastínil Pála.

Siniaková by se už v úterý měla v Praze ukázat ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou, chtějí se sehrát právě před olympiádou, na níž se vydají za obhajobou zlata z Tokia.

Krejčíková se v české metropoli neúčastní dvouhry, protože si po titulu z Wimbledonu potřebuje odpočinout, Nosková v pondělí prošla prvním kolem. Reprezentantkám se hodí, že v Praze hrají na antuce, na které budou zápolit i v Paříži.

I další čeští tenisoví olympionici tento týden ladí formu na oranžové dvorce: Macháč s Jakubem Menšíkem bojují v Umagu, Adam Pavlásek, jenž se představí v deblu s Macháčem, vyrazil do Kitzbühelu.

Do areálu Roland Garros, který duely pod pěti kruhy poprvé ožije v sobotu, tak zavítá početná výprava českých zástupců.

Absence Vondroušové ale pro ni znamená vážné oslabení.