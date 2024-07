Obhájkyně zlata Američanky začaly olympijský turnaj volejbalistek prohrou

Tým USA před třemi lety v Tokiu ovládl olympijské hry poprvé, ve finále tehdy smetl 3:0 Brazilky, které dnes nedaly šanci Keni. S čínským týmem prohrály Američanky první dva sety, pak se do zápasu vrátily a v páté sadě vedly ještě 8:7. Pak ale Číňanky nekompromisně útočily a získaly cenný skalp po nejtěsnější výhře 15:13. Američankám k výhře nepomohlo ani 29 bodů Annie Drewsové.

Oba celky USA i Číny se snaží ziskem sedmé olympijské medaile předstihnout v historické tabulce Sovětský svaz. Šestkrát byly na stupních vítězů na OH i Japonky.

Pomalu se dnes rozjížděly také Turkyně, ale pod vedením olympijské debutantky Vargasové nakonec vítězství vybojovaly. „Byl to náš první zápas na hrách a ráno nehrajeme moc často. To si myslím byl důvod, proč jsme tak začaly. Ale pak jsme se dostaly do naší hry,“ řekla čtyřiadvacetiletá rodačka z Kuby, jež nosí turecký dres od loňska a hned tým dovedla k prvnímu zlatu na mistrovství Evropy.

XXXIII. letní olympijské hry v Paříži Volejbal – ženy Skupina A

Čína - USA 3:2 (20, 19, -17, -20, 13)

21:00 Francie - Srbsko Skupina B

Brazílie - Keňa 3:0 (14, 13, 12)

1. Brazílie 1 1 0 0 0 3:0 75:39 3 2. Polsko 1 1 0 0 0 3:1 98:96 3 3. Japonsko 1 0 0 0 1 1:3 96:98 0 4. Keňa 1 0 0 0 1 0:3 39:75 0

Skupina C

Turecko - Nizozemsko 3:2 (-19, -19, 22, 22, 13)