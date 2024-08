Mám v Paříži hrát? zvažoval volejbalista. Znásilnil dvanáctiletou a slyšel pískot

Tlak byl na něj obrovský. Už když vstupovali na kurt, areálem pod Eiffelovou věží se ozýval pískot. Jakmile získali bod? Kdepak, ani tehdy se uznání nedočkali a místo potlesku lidé bučeli a křičeli: Jeď domů! Tady nemáš co dělat!

Paříž van de Veldemu totiž nemohla zapomenout jeho minulost. Před deseti lety byl odsouzen ke čtyřletému vězení za znásilnění tehdy 12leté britské dívky, s níž se seznámil na Facebooku.

Jemu tehdy bylo devatenáct, třináct měsíců si odpykal v Británii, a pak byl po vydání do Nizozemska zanedlouho propuštěn.

Když Steven van de Velde nastoupil se svým spoluhráčem Matthewem Immersem k zápasu ve čtyřhře, pařížským stadionem zněl pískot a bučení.

K plážovému volejbalu se následně vrátil a s Immersem objížděli velké turnaje. Tehdy jeho čin nikdo neřešil a dnes třicetiletý Nizozemec si myslel, že je všechno za ním.

Jenže po olympijské nominaci ho minulost dohnala.

Už před startem v Paříži měla na stránce Change.org petice proti jeho účasti přes padesát tisíc podpisů.

Během turnaje pak kromě nenávistných reakcí publika rovněž i jejich soupeři dostávali otázky: Jaké to je hrát proti násilníkovi? Je správné, že tady vůbec je?

Novináře samozřejmě hlavně zajímalo, jak se k situaci postaví samotný odsouzený. Jenže ten během her na sebe nechtěl nijak poutat pozornost, nebydlel v olympijské vesnici a do médií za dvojici mluvil pouze Immers.

Steven van der Velde (vlevo) a jeho týmový kolega Matthew Immers.

„Mrzí mě, jak se k nám diváci chovají,“ řekl parťák po druhém utkání ve skupině, v němž porazili chilské bratrance Grimaltovi. „Je to minulost a už ji nemůžeme změnit. Přijeli jsme sem hrát volejbal, chceme podávat co nejlepší výkony.“

Až po hrách se krátce vyjádřil i van de Velde. Předstoupil před nizozemskou televizní stanici NOS a během rozhovoru v rodném jazyce si musel několikrát otřít slzy z očí.

„Před olympiádou i během ní jsem dost zvažoval, jestli mám vůbec hrát. Ale nakonec jsem se rozhodl, že budu. Pomyslel jsem si, že nebudu dávat moc ostatním, aby mě tou šikanou vyhnali,“ vykládal.

Už v dřívějších prohlášeních uvedl, že deset let staré události byly největší chybou jeho života a že jich lituje. Během rozhovoru zopakoval, že se podle svého mínění změnil.

Steven van der Velde (vpravo) a jeho týmový kolega Matthew Immers.

„Nemůžu ale změnit to, co si o mě lidé pořád myslí,“ dodal. „Někdo mi to může navždy připomínat, tak to je. Je to jeho právo, přijímám to.“

Byť mu to samozřejmě není příjemné a jak přiznal, tlak se nejspíš projevil i na výkonech páru v Paříži. „Když si pomyslím, jak moc jsem se soustředil na spoustu jiných věcí místo třeba taktiky na soupeře, vliv to určitě mělo,“ pravil van de Velde.

Ve skupině vyhráli zápas proti Chile, další dva prohráli, načež neuspěli ani proti Brazilcům a vypadli v osmifinále.

Jméno van de Velde ale rezonuje i dny po uhašení olympijského ohně.