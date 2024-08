Polští volejbalisté zdolali Slovinsko a zlomili prokletí olympijských čtvrtfinále

Přestože v posledních letech Poláci opakovaně bojují o titul na světových či evropských šampionátech, na olympiádách pro ně klíčový čtvrtfinálový zápas býval konečnou. Vypadli v něm na pěti olympiádách za sebou počínaje Aténami.

„Snažili jsme se v týmu na to nemyslet ani o tom nemluvit a je úžasné být po tak dlouhé době v semifinále. Jedinou cestou, jak to zlomit, bylo makat na hřišti o to víc. Je to pro nás velký den, ale turnaj ještě neskončil,“ řekl nahrávač Marcin Janusz.

Soupeřem polských volejbalistů ve středečním semifinále bude vítěz derby USA - Brazílie. Zbývající dvojice tvoří mistři světa Italové s Japonci a domácí Francouzi proti Německu.