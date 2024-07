ONLINE: Satková jede semifinále. Naváže na vítěznou kvalifikaci?

Se svojí kvalifikační jízdou byla pochopitelně více než spokojená, ale přehnanou váhu jí nepřikládala.

„Vím, že další holky jsou na tom taky hodně dobře a ještě neukázaly všechno, co v nich je. To ukáží až v semifinále. Bude to velký souboj,“ říkala vicemistryně Evropy, vítězka Světového poháru v Praze a olympijská debutantka po kvalifikaci.

Za sebou nechala mimo jiné i Jessicu Foxovou, vítězku závodu kajakářek, která obhajuje olympijský titul z Tokia mezi kanoistkami. V semifinále se celkem představí 18 úspěšných kvalifikantek, o medailový sen přijde šest z nich.

Satková se na start vzhledem ke svému výkonu v kvalifikaci postaví až jako poslední.

„Postupem času jsem zjistila, že zase až tolik nezáleží, kdy startujete. Výhodou naopak je, že dojedete do cíle a hned víte, jak na tom jste. Nemusíte na výsledek čekat,“ řekla Satková.

Finálové jízdy jsou na programu v 17:25.