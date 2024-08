Čtvrtý Rohan: Ti tři věděli, že je s nimi lůzr z rozvojového krosařského státu

Zatímco v klasických disciplínách vodního slalomu jsou Češi velmocí, v kajak krosu tomu tak není. Což však neznamená, že v něm nemohou uspět, je to tak?

Je. Dnešek byl toho potvrzením. Medaile nebyla až tak daleko. Někdo z kluků mohl udělat chybu, stejně jako v předchozích kolech, a já z ní mohl těžit. Ale finále se přece jen jezdí trošku jinak. Ti tři kluci chtěli jet o první místo a ve chvíli, kdy už o něj někteří nedokázali bojovat, chtěli si hlavně pohlídat medaili. Věděli, že je tam s nimi na startu jeden lůzr z rozvojového krosařského státu. Tak se ho až tak moc nebáli a tu medaili si opravdu pohlídali. Byli jiná váhová kategorie než já. V rychlosti se s nimi nemůžu rovnat.

To sice ne, přesto jste předtím úspěšně procházel všemi vyřazovacími koly až do finále.

Zatímco oni chybovali, právě. Jsem rád, že jsem během mých jízd neudělal v celém závodě žádnou zásadní chybu a projel jsem pokaždé všechny brány, protože se specifika krosu ještě jen učím.

Lukáš Rohan přijímá gratulace od Jiřího Prskavce po dojezdu ve finále kajak krosu na čtvrtém místě.

Navíc ve finále vám na rozdíl od semifinále konečně vyšel i start.

To mě také potěšilo. Bojoval jsem pak s nimi až do první brány o co nejlepší pozici. I když jsem předtím dostal pádlem do obličeje, rval jsem se. Kdybych byl na kros o něco zkušenější, asi bych ve finále dokázal pádlem i někoho trošku přibrzdit a dostat se před něj. Což se bohužel nepovedlo. Možná jsem potom i blbě vyhodnotil první protivodu, měl jsem jet do pravé místo do levé. A potom už bylo pořadí víceméně hotové, musel jsem jen doufat v chybu jiných, která ale tentokrát nepřišla.

Jak velkou nevýhodou bylo, že jste byl ve finále jediným kanoistou proti třem kajakářům?

To se nedá říct. Ti tři kajakáři, co se do něj dostali, tam měli být. Zázrak byl, že jsem se tam jako kanoista probojoval. Nebo už do semifinále. Říkal jsem si před začátkem celého krosu, že když se dostanu do dnešního programu (od čtvrtfinále po finále), bude to super. Vůbec jsem takhle daleký postup nepředpokládal. Že se povedl, je vysoce nad plán. A čtvrté místo na olympiádě je skvělé. I když zrovna teď trochu mrzí.

Ve čtvrtfinále a semifinále jste dokázal vytěžit z chyb soupeřů maximum. Co jste si při tom pomyslel?

Že jsem trochu jako ten Australan v shorttracku, co vyhrál po pádech soupeřů na zimní olympiádě.

Steven Bradbury v Salt Lake City 2002.

Ale i o tom je kajak kros. Vítek Přindiš, který seděl na tribuně, nás nabádal, ať to v žádné jízdě nevzdáváme a bojujeme až do konce, že se vždycky něco může ostatním stát.

Lukáš Rohan se raduje z postupu do finále kajak krosu.

Jako ve vaší semifinálové jízdě expertovi na kros Borisi Neveauovi.

U něj bych nikdy nečekal, že tu bránu nezajede. Počítal jsem s tím, že si poslední protivodu pohlídá, jel jsem do levé, která mi připadala rychlejší, a najednou ho vidím, jak se u té pravé plácá ve vracáku. Boris je přitom specialista, trénuje na kros, je v něm dobrej – a najednou udělá takovou hrubici. Ale stalo se a já naopak konec semifinále zajel dobře. I za to jsem rád, že jsem zvládl tyhle kritické situace.

Na startu svých jízd jste rozdával do kamer úsměvy, vykouzlil jste z rukou srdce. Možná je hloupé takhle to formulovat, ale nejspíš jste si dnešní závod i docela užíval, ne?

Jo, o to jsem se snažil, neměl jsem důvod být nervózní. Byl jsem ten outsider, a tak nějak všichni kolem věděli, že budu ve finále tím čtvrtým, pokud se nestane něco mimořádného. Což neříkám proto, že bych se podceňoval, to je realita. Mnohým připadalo úsměvné, že jsem coby kanoista ve finále. Ale samozřejmě jsem se snažil o tu medaili zabojovat, to muselo být i na startu vidět, že do toho jdu ostře a nebojím se.

Kdybyste měl porovnat kajak kros s tradičními disciplínami, jak moc je je odlišný?

Kros tak nějak postrádá techniku. Rozhoduje fakt hrubá síla. Nejen že jedete na lodi, která oproti té naší klasické vůbec nejede, tlačí před sebou vlnu, nedrží skluz a váží dvakrát tolik. Navíc se ještě perete s ostatními, kteří vás zpomalujou. A navrch máte startovací rampu a těžké branky, které jsou napuštěné vodou, a proto docela těžké, takže musíte vyvinout poměrně velkou sílu, abyste je vůbec pádlem odpálili. Stojí to všechno hrozně sil.

Zatímco při slalomu...

Ten je technicky mnohem náročnější. Dám při něm během jízdy mnohem míň záběrů než při kajak krosu, zato se snažím najít ideální cestu a bezchybně ji zvládnout. Je to úplně jiná zátěž. Po krosu jsem strašně zadýchaný, nedokážu jet až tak rychle rukama. V cíli mi dneska trošku docházelo. Na druhou stranu, zažít kajak kros v té zdejší kulise a atmosféře vás dostává do určitého transu. Takže i když už nemůžete, jedete dál a něco děláte, i když moc nevíte co.

Lukáš Rohan během semifinále olympijského závodu v kajak krosu.

Skloubit obě disciplíny je tudíž velmi obtížné?

Jednoznačně je kajak kros jiný sport, než jsem si vybral. Jiný typ výkonu. Kdybych se mu více věnoval, bylo by to na úkor mojí kategorie. Nedokážu si představit, jak bych ho skloubil se slalomem. Když jsem začal kros občas doplňkově jezdit, bylo mi 26 let – a já nechci od šestadvaceti dělat něco úplně jiného. Musíte být na kros silově jinak vybavený, je rychlostní, výbušný. A ještě ke všemu hodně kontaktní. Což taky úplně nemusím.

Co by se muselo stát, abyste na něj pořádně natrénoval? Kolik úsilí by vás to stálo?

Nedokážu si představit. Ani nechci. Je to typ tréninku, který dělat vážně nechci. Já dělám jiný sport. Neplánuju vrhnout se teď na kajak kros. Jsem ze závodu i trochu rozlámanej, bolí mě záda z té rampy. Tři krosové jízdy takhle rychle po sobě není něco, na co jsem připravený. Zítra mě nejspíš bude všechno dost bolet.

Nelitujete aspoň někdy, že se místo kajak krosu nejezdí kanoe kros?

Ne. Asi by to šlo, ale nikdy se pořádně nevyzkoušel a bylo by to docela nebezpečné, kdyby ti lidé přehazovali pádlo nebo pádlovali přes ruku. A byl by asi i docela pomalý na těchhle lodích. Radši bych tu místo toho viděl klasické deblkánoe, ale jsem realista, ta doba už se nikdy nevrátí. Kajak kros je pro diváky atraktivní.

Takže má ve vašich očích budoucnost.

Má a je potřeba se tomu přizpůsobit a nastoupit na tu vlnu. Třeba Noemie Foxová to chytla za pačesy a teď má zlato z olympiády. Přitom, co si budeme povídat, ségru Jessiku (olympijskou vítězku v kategoriích K1 a C1) by v kajaku nebo na kánoi nejspíš nikdy neporazila a nebýt krosu, tak Noemie na téhle olympiádě nezávodí. Je to nová kategorie, přináší super příběhy, skvělé možnosti a doufám, že toho u nás do budoucna taky někdo využije.

Když se ohlédnete za vaší letošní olympiádou vcelku, máte z ni čtvrté a šesté místo. Což je dobrá bilance i vzhledem k tomu, jak jste se na jaře chvíli trápil.

Já si nemyslím, že jsem se trápil. Jo, na Evropě mi nevyšla jízda, to se ve vodním slalomu stává. Jinak myslím, že jsem předváděl super výkony. Jsem čtvrtý a šestý na olympiádě, za to se musím pochválit, ať se tady jen neshazuju. Nějakou dobu mě bude mrzet, že nemám medaili, ale nejsem typ člověka, který by se tím dlouze trápil. Je potřeba přijmout realitu. Hlavně jsem si tu vynahradil Tokio, kde mi to sice vyšlo lépe po sportovní stránce, ale kromě samotných závodů to tam bylo o ničem.

Kvůli covidové době a absenci diváků?

Ano. Paříž je úplně jiná olympiáda, skvělý zážitek, který si odnesu na celý život.

Lukáš Rohan po finále kajak krosu.

Jen více medailí české výpravě schází. Hodně vás to mrzí? Říkají o vás, že patříte k tahounům týmu.

Dost to prožívám. Ještě jsme dopoledne s Jířou Prskavcem sledovali v televizi Adama Ondru, fandili jsme. Snažím se mít přehled, jak závodí všichni ostatní, přejeme si. Zároveň bych chtěl apelovat na lidi, aby si při neúspěších i uvědomili, jak velké byly naopak ty úspěchy v minulosti, a to nejen ve vodním slalomu. Nejsou samozřejmostí, rozhodují milimetry, setiny, určitá rozhodnutí, která uděláte, a to je na sportu krásné. Teď se ukazuje, jaká byla síla českého vodního slalomu, že přivezl medaili z olympiády vždycky.

Až z Paříže ji poprvé od návratu na scénu v roce 1992 nemá.

Já jsem říkal, že se to jednou stane a medaile nebude. Že tu naši bilanci nakonec málem zachrání kajak kros, by mě nenapadlo, to byla úplná sci-fi, kterou by nenapsal ani Čapek. Nemá cenu se tím ale trápit, házet na někoho vinu. Byli jsme dobře připravení, jen na medaili to letos nestačilo.

Přesto, probrali jste si už, jestli jste něco neudělali špatně?

Ano. Seděli jsme večer po Jířově závodě a řešili, jestli jsme něco neměli provést přece jen jinak. Ale nemyslím si. Ukazuje se, že konkurence je velká a hranice mezi úspěchem a neúspěchem mizivá. Věřím, že do budoucna nás i tahle olympiáda zase nakopne.