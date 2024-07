Uprchl z Íránu, šestnáct dní putoval přes hory. V Paříži si kanoista plní sen

Jako malý si zamiloval divokou vodu, jenže poznal, že pokud to na ní chce dotáhnout dál, doma to nepůjde. Kanoista Amir Rezanedžád se totiž narodil v Iránu, s tamní vládou to neměl jednoduché. Před čtyřmi lety proto ze země uprchl a vydal se za sny. A teď si je splnil. Za tým uprchlíků startuje na olympijských hrách v Paříži.