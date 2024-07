Vítězka kvalifikace Satková: Zůstávám nohama na zemi. Holky mají rezervy

„Mám radost, jak mi hned první kvalifikace vyšla,“ vyprávěla. „Neriskovala jsem přehnaně, jela jsem klidnou jízdu, a ta se povedla. Ale vím, že další holky jsou na tom taky hodně dobře a ještě neukázaly všechno, co v nich je. To ukáží až v semifinále. Bude to velký souboj. Největší favoritkou je jednoznačně Jessica Foxová.“

Australská legenda, která na pařížských hrách ovládla už soutěž kajakářek a mezi kanoistkami obhajuje titul z Tokia 2021, obsadila v kvalifikaci druhé místo, časem o 61 setin pomalejším než Češka.

Osmnáct žen stále zůstalo ve hře o tři medaile.

Po semifinále z nich zbude dvanáct.

A o půl sedmé večer už jen tři.

Satková by moc ráda patřila do tohoto tria. Výsledky ze sezony i třetí místo ve světovém žebříčku ji opravňují k takovým ambicím.

A že je na svých prvních hrách? Jiří Prskavec při svém debutu na olympiádě v Riu 2016 bral bronz.

Zkušenosti se startem v roli vítězky kvalifikace, která se vydává na trať semifinále až jako poslední, už ze světových závodů máte. Jak vám taková pozice vyhovuje?

Postupem času jsem zjistila, že zase až tolik nezáleží, kdy startujete. Výhodou naopak je, že dojedete do cíle a hned víte, jak na tom jste. Nemusíte na výsledek čekat.

Ovlivňovalo vás dnes vědomí, že v kvalifikaci vypadne jen málo závodnic, takže pokud ji vyloženě nepokazíte, máte s vaší výkonností postup takřka jistý?

Tak jsem neuvažovala. Jela jsem ji v podstatě normálně jako jakýkoliv jiný závod. Snažím se tu celkově z mých zvyklostí moc neměnit. Ale jo, věděla jsem, že není třeba úplně riskovat, že mohu jet trochu klidnější jízdu a měla by mi stačit. A taky jsem ji jela.

Kanoistka Gabriela Satková (30. července 2024)

Přesto byla vítězná. Ve druhém kole kvalifikace jste si pak už spíše jen zkoušela některé jiné variace průjezdů branek?

Jo, dvě kombinace jsem tam zkusila trochu jinak, i s výhledem na semifinále, i když v něm brány nebudou rozmístěné úplně stejně. Říkali jsme si, že když se mi první jízda povedla, můžeme trochu experimentovat.

Načež jste byla pomalejší.

No, musím se přiznat, že už jsem před druhou jízdou i malinko ztratila koncentraci.

Překvapilo vás celkové vítězství v kvalifikaci?

Trošku ano. Čekala jsem, že holky dnes pojedou lépe. Myslím, že jsem nevyhrála proto, že bych byla nějak výrazně lepší. Prostě ostatní zvolily jistější taktiku, nesnažily se jet úplně rychle a myslely hlavně na postup. To nejlepší nás teprve čeká. Nechaly si rezervu.

Ale vy také, ne? Jak velkou?

Těžko říct. Tady mají výhodu spíš fyzicky silnější holky. Já jsem víc přes techniku, takže moc velkou rezervu už nemám. Jestli někdo má rezervu, tak rozhodně Jessica Foxová.

Přesto, zvedlo vám vítězství v kvalifikaci alespoň trochu sebevědomí? Připadáte si teď v hlavě silnější?

To někdy až do poslední chvíle nevíte, jestli jste s hlavou v pohodě. Může se stát, že se cítíte dobře a najednou je všechno špatně. Hlavně se snažím zůstat nohama na zemi. Je hezké vyhrát na olympiádě kvalifikaci, ale na to se jednou nikdo ptát nebude. Prostě jde o fajn výsledek, ale teď musím rychle obrátit stránku a jít naplno do dalšího závodu.

Byla jste se tu podívat v pondělí na finále Lukáše Rohana, abyste vstřebala atmosféru bojů o medaile? Při jízdě domácího Nicolase Gestina byla extrémně bouřlivá.

Jo, byla jsem tady a v mých očích šlo doslova o historický moment, protože to jsem ještě nikde nikdy neviděla. To, co tu Nicolas předvedl (vyhrál rozdílem třídy o 5,48 sekundy)... Cosi neskutečného! Opravdu smekám klobouk dolů, protože na takový výkon budeme dlouho vzpomínat. Nechápu, jak to dokázal. On snad ani nemá žádné nervy.

Jak moc tu Francouzům pomáhá znalost tratí?

Zatím je vidět, že jim to tady celkem svědčí. Znalost trati rozhodně není všechno, ale určitě jim hodně nahrává do karet.

Paříž 2024 příloha iDNES.cz

Snažili jste se nakoukat ideální průjezdy právě i podle závodu mužů - kanoistů?

Určitě je fajn mít dostatek videí, na které bychom se mohli podívat a podle nich vymyslet nejlepší taktiku. Někdy je dobré poučit se i z horších průjezdů, abych věděla, co se mi na trati může stát a jak na případné potíže reagovat.

Jaký bude váš večer před semifinále?

Doufám, že hlavně klidný. Budu dělat, na co mám zrovna chuť, lehnu si do postele a něco si pustím. Pokusím se pořádně vyspat. Ale díky tomu, že závodíme až odpoledne, nemusím usnout třeba už v devět večer. Což se mi líbí, ráda chodím spát později.

Jak to ve finálový den provedete se stravováním?

Budu ráda, pokud vůbec budu schopná jíst, protože někdy mi to nervy úplně nedovolí. Takže cokoliv do sebe dostanu, bude fajn. Čím víc, tím líp.

Do olympijského klání jste vstoupila i s helmou a výstrojí se speciálním designem v národních barvách. To byl váš nápad?

Ano. Ale úplně jsem ho nenavrhla, o to se postaral Ondřej Kváš, kterého mi doporučila kamarádka. Vymysleli jsme ten design společně. Řekla jsem mu, jakou mám představu a on ji ztvárnil. Moc se mi to líbí. Chtěla jsem něco reprezentačního a zároveň jedinečného, protože na olympiádě jste třeba jen jednou za život. Tak jsem si řekla, aby mi to tu aspoň slušelo.

Má jít o vlnky v národních barvách?

Ano a zároveň v nich je i trochu náznaku folklóru a krojů, ale spíše jen na zádech. Chtěla jsem, aby to celkově bylo takové minimalistické.