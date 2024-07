Radši se vybrečím hned. Jak Satková odmítla opatrnost a za cílem si zoufala

Vyhrála kvalifikaci.

Vyhrála semifinále.

Ve startovním roštu finále na chvíli zavřela oči. Věděla, že po skvostné jízdě Australanky Jessiky Foxové je útok na zlato na hranici říše snů.

Ale medaili chtěla.

Strašně moc ji chtěla.

Ne, tohle mě nerozhodí, snažila se Gabriela Satková ve své mysli zareagovat na mohutný hukot tribun oslavující famózní Foxovou, která je po mamince napůl i Francouzkou.

Na takové skvělé výkony jsem přece od ní zvyklá, připomínala si Češka a přesvědčovala se: Já tu přece nejedu na Jess. Jedu na sebe. Na to, abych byla s vlastní jízdou spokojená.

DOMINÁTORKA. Jessica Foxová se raduje po své famózní jízdě.

Hned ve druhé brance se Satková nevyvarovala šťouchu. Vzápětí podjela protivodnou bránu.

Medailová vidina se rozplývala.

„S hlavou jsem byla v pohodě,“ tvrdila později. „Prostě jsem udělala špatný pohyb. Občas se to stane. Ta voda tu není furt stejná a nějak jsem jí dnes hůř porozuměla. Špatně jsem to odhadla.“

Dlouho po závodě se rozebíralo, co se v oné kritické protivodě, která pohřbívala její ambice, vlastně stalo.

„Ty druhé válce se tady nechytají dokonale, musíte si v nich pomoci pohybem těla dopředu, vysvětloval její kouč Ondřej Cvikl. „Ale Gabča udělala ten předklon až moc, čímž se jí zatopila špička lodě a sjela s ní potom příliš dolů.“

„Byla to chyba okamžiku,“ říkala ona.

ČEŠKA VERSUS PEŘEJE: Gabriela Satková a boj o medaili.

Po ní už nervozita přišla. Mezičas ukázal Satkové sedmisekundovou ztrátu. „Věděla jsem, že dost ztrácím a snažila se to dohnat,“ říkala. Jenže... Podjela další protivodnou branku. Cíl proťala na sedmém místě. Se zoufalstvím vepsaným v obličeji.

Nedlouho poté se rozplakala.

Přišel k ní trenér a snažil se svěřenkyni utěšit: „Jsem na tebe i tak pyšný. Hlavně buď teď jen zdravě naštvaná a neubližuj si řečmi, že jsi tady zklamala lidi, ano? Protože tak to není.“

I tak plakala. Dlouze a usedavě. V lodi i na břehu.

„Bylo by divné, kdyby tomu bylo jinak,“ řekla poté, co otřela slzy. „Trénovala jsem na tenhle den hodně dlouho. Nemůžu přece hned říct: Je to pryč, jdeme dál. Jo, určitě půjdeme dál. Ale musím dnešek nejdřív vstřebat. Je lepší vybrečet se hned než pak někde v ústraní.“

Aby si to Gabča nepřečetla

České čekání na medaili tak v olympijské Paříži nekončí a protáhne se na nejméně sedm dnů. Ve čtvrtek se o ni v peřejích pokusí také Jiří Prskavec. Obhájce titulu. Tentýž Prskavec, jenž po úterní kvalifikaci novinářům říkal: „Věřím tu Gabče možná víc než sobě.“

Vzápětí však požádal: „Ale nepište to ještě. Aby si to před závodem nepřečetla.“

U trati totiž začínala i nervů hra ošidná. Tak dlouho můžete mít pocit, že jste v naprostém klidu, přesto vás tíha olympijské premiéry v roli žhavé kandidátky stupňů vítězů může udeřit silou Thorova kladiva.

Dřív platila Satková za velmi nervózní vodní slalomářku. Ovšem ta doba byla – zdálo se – dávno pryč. „Naučila se s psychikou výborně pracovat,“ vyzdvihoval Cvikl, mimochodem Prskavcův švagr. Letošní evropské stříbro, triumf v závodě Světového poháru v Praze, světový titul v kategorii do 23 let a pozice trojky světového žebříčku toho byly pádným důkazem.

Rovněž šéftrenér Jiří Prskavec starší ve středu před semifinálovými boji ujišťoval: „Gabča je v pohodě. Cítím z ní kombinaci zdravé nervozity a nabuzení do závodu.“

Obtížná trať nutila i hvězdné dámy vodního slalomu k hrubým chybám, Britka Franklinová by mohla dlouze vyprávět. Naopak Satková projela semifinálovými peřejemi tak čistě, elegantně a rychle.

TO BYLA JÍZDA. Radost Gabriely Satkové z vítězství v semifinále.

„Šlo to až nečekaně hladce,“ usmál se Cvikl.

A snad ji to nestálo příliš sil...

Ano, vykládala sice, že zdejší trať nahrává silovějším závodnicím, zatímco ona je spíš drobnější techničkou. Cvikl nicméně namítal: „Je také silná. Jasně, Jessica Foxová je ještě silnější, ale v tomhle směru nemám o Gabču strach. Navíc díky tomu, že vyhrála semifinále, pojede finále až jako poslední, takže má na regeneraci hodinu a půl času.“

V české buňce v loděnici panovala v mezidobí dobrá nálada. Jiří Prskavec mladší se proměnil v mentora Satkové, snažil se ji rozesmát i poradit. Z vlastních zkušeností věděl, jaké myšlenky v takových chvílích létají hlavou.

ČESKÝ TÝM PO SEMIFINÁLE. Satková, Prskavec starší, Cvikl.

„Jířa mi moc pomohl. Ve čtvrtek sám závodí, ale byl tady pro mě. Za to jsem mu moc vděčná,“ ocenila.

Také hlásila: „Snědla jsem spoustu banánů a vypila dost vody, sil mám na finále dost.“

Když do něj vyrážela, před očima rodičů, sestry Martiny i tolika českých fanoušků, kralovaly pořadí výborné časy Foxové a Němky Lilikové.

Zato na bronzovou pozici, kterou držela Američanka Leibfahrtová, by stačil výkon 109,95 sekundy. O 4,5 sekundy horší, než jaký Satková předvedla ve své vítězné semifinálové jízdě.

„Ale finále olympiády nemůže být o tom, že ho pojedete opatrně,“ řekla česká kanoistka. „Ve finále závodíte naplno, s odvahou, a buď to vyjde, nebo ne.“

Nevyšlo to. Pro tentokrát.

Ve 22 letech, při prvním olympijském startu, jen sledovala, jak tři jiné rozesmáté ženy kráčejí na stupně vítězů. Přičemž Leibfahrtová si musela zčistajasna připadat jako v nějakém podivuhodném fantasy filmu.

Z finálové outsiderky se stala medailistka.

Teď tu budu pro Jířu

Gabriela Satková byla v mládí plavkyní. Pak ji ve 13 letech pokousal pes a tato událost vše změnila. „Od ztráty oka mě dělily jen milimetry. Musela jsem podstoupit operaci, po které jsem dlouho nemohla do chlorované vody,“ vyprávěla. Stala se tedy vodní slalomářkou, podobně jako dva starší sourozenci.

A o devět let později dospěla až sem.

Pro velkou zkušenost o radosti, štěstí i slzách pod pěti kruhy.

„Zkušenost je to obrovská,“ ujistila. „Jak se říká, z chyb se člověk nejvíc učí. I v tom dnešku je určitě nějaká lekce skryta. Takže jsem strašně ráda za zdejší povedené jízdy, ale i za tu špatnou. Myslím, že také ta mi do života a do sportu určitě něco dá.“

TOLIK TO BOLÍ. Satková za cílem finále.

Stále je mladá. Mohou být další olympiády.

V Los Angeles 2028. V Brisbane 2032.

„Překousne to,“ ujistil Cvikl. „Pořád je to Gabčina životní sezona. Až se ohlédneme za tím, co předváděla během celého olympijského závodu v Paříži, budeme na to hledět pozitivně. Jen tomu chyběla ta třešnička na dortu. Je to daň za to, že náš sport dokáže být krásný, ale občas jde voda proti vám a během vteřiny se dokáže vše takhle pokazit.“

Od návratu vodního slalomu na olympijskou scénu v Barceloně 1992 se ještě nikdy nestalo, aby Češi v něm zůstali na hrách bez medaile.

Naposledy v Tokiu slavili Prskavec zlato a Rohan stříbro.

V Paříži má zatím český tým z peřejí šesté a sedmé místo.

Ovšem ještě není konec.

„Teď odhodím vlastní zklamání a problémy stranou a budu tu pro Jířu,“ ujistila Gabriela Satková.