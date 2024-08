Pár metrů od fenoména. Müller: Trénovat jako Warholm? Nelze, je jinde

Norský viking.

Šampion, který už vyhrál naprosto vše.

Warholm má tři zlata z mistrovství Evropy i z mistrovství světa a v Paříži obhajuje zlato z her v Tokiu. Také je prvním mužem, který kdy na čtvrtce překážek stlačil čas pod 46 sekund.

Sledovat ho v akci je vážně zážitek. Běhá tak lehce, plynule. V Paříži při svém první startu naprosto vypustil závěr, i tak ale zapsal nejrychlejší čas ze všech rozběhů 47,57 sekundy.

„Dal mi trochu na zadek,“ usmál se Müller, který tři dráhy vedle něj finišoval šestý s výkonem 49,44 a čekají ho úterní opravy. „A to konec vyklusal, já ne.“

Zlatý překážkář Karsten Warholm na atletickém MS v Budapešti.

Müllerovi je sedmadvacet. Warholm je o dva roky starší. Už od mládežnických šampionátů se tak potkávají. Mezi dospělými spolu běželi třeba na mistrovství světa v Dauhá 2019, kde Čech postoupil do semifinále.

„Už se známe. Běháme spolu dýl,“ říká Müller. „Je fenomén, ale nemůžete ho vnímat nějak víc. Všichni tady jsou přece jen lidi. Vždy platí, že kdo se s tím popere nejlíp, vyhraje.“

Warholm je podle něj vlastně docela příjemný chlapík. Před závodem se pozdraví, zeptají se, jak se mají.

„Je dobrý kluk. Přijde, plácne si s každým. Ví, že stejně vyhraje, tak nás aspoň trochu podpoří,“ směje se Čech.

Okoukat se od něj ale nic nesnaží. Není to samozřejmě tak, že by nechtěl být jako on, ale zkrátka to nejde. Warholm je prostě někde jinde.

„On dělá na trénincích úplně něco jiného, ostatní toho ani nejsou schopní. Vždycky říkám: Jak někdo může jít v juniorech v jeden den desetiboj a tři čtvrtky, tak je úplně jedno, co s ním děláte,“ povídá.

Proto se český šampion snaží jít vlastní cestou a hledat si, co vyhovuje hlavně jemu.

Daří se, jak se zdá.

Müller si v červnu na mistrovství republiky ve Zlíně vylepšil osobní maximum o více než půl sekundy na 48,41. Na 14 setin tím přiblížil domácího rekordu Jiřího Mužíka z roku 1997 a právě díky tomuto výkonu se kvalifikoval do Paříže.

Vít Müller slaví povedený rozběh na evropském šampionátu v Římě.

Za cílovou páskou, kterou proběhl s obrovským náskokem, se pak tehdy mimochodem rozesmál: „Teď jsem připadal skoro jako Warholm.“

„Poprvé mi to vyšlo,“ vrací se k životnímu času nyní. „Na překážkách to je těžké. Každá malá chybička se počítá a každá může znamenat půl desetinky. Tam jsem nechyboval, a proto mi čas tak ustřelil.“

Nechybovat se samozřejmě vynasnaží i v úterý.

„Bylo by super, kdyby se mi něco podobného podařilo. Rozběh jsem asi moc napálil. Cítil jsem se dobře, ale posledních sto metrů mi docela došlo,“ líčil. „V téhle společnosti jsem rád za každé místo, kterým se prokoušu. Na čtvrtku překážek splnilo limit 37 lidí ze 40. Fakt se obrovsky posunula. Pro mě to ale každopádně znamená, že zítra znovu. A lépe.“