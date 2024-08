Na pohřbu lehkých vah. Mladí kluci jsou zdrcení, říkali veslaři Vraštil a Šimánek

„Jeli jsme, co to dalo, místy i přes hranu, ale ti ostatní byli lepší a někteří až neskutečně rychlejší. Tři nejlepší posádky (Irsko, Itálie, Řecko) se závodem docela zamávaly,“ hodnotil Vraštil.

„Jen ty Nory jsme mohli ke konci porazit. Páté místo by bylo lepší,“ podotkl Šimánek k souboji, který rozhodlo pouhých osm setin sekundy. „Ale být šestí na olympiádě taky nezní špatně, ne? Medaile by byla velkým překvapením pro nás i pro ostatní.“

Už před startem při vážení na ně dolehla atmosféra loučení lehkých vah s boji pod pěti kruhy, do jejichž programu patřily od roku 1996.

„Při vážení sice panovala až nezvykle uvolněná nálada, ale bylo znát, že jde o loučení,“ popisoval Šimánek. „Je to škoda. Což o to, Míra už je vyřáděnej, ale pro mladé kluky, kterým je tu třeba 22 let, jde o zásadní zásek do kariéry, že jim seberou disciplínu. My jsme rádi, že jsme si aspoň mohli užít dvě olympiády.“

„Jo, ti mladí jsou z toho zdrcení,“ přitakal Vraštil.

Je mu už 41 let. Šimánek je o třináct let mladší. Věří, že se svojí váhou okolo 70 kilogramů by v Česku mohli vítězit na dvojskifu také v konkurenci těžkých vah. Jenže ve světě by neměli nejmenší šanci prorazit.

„Viděli jste, jak daleko jsme zůstali od medaile mezi lehkými vahami,“ připomněl Šimánek. „Ani vítězní Irové by se ve finále mezi těžkými neprosadili. A není to jen o kilech. Prostě ty páky jsou tam jiné, pokud měříte dva metry místo metru osmdesát. Ta výška dělá hrozně moc.“

Pravda, i vydařené přestupy se udály. „Belgičan, který ještě v Tokiu závodil za lehkáče, tu v sobotu pojede finále skifu s těžkými. Ovšem na to musíte mít i určité predispozice.“

„Museli bychom přibrat nejméně tak na 80 kil,“ říká Šimánek.

„Bylo by to na dlouhou práci,“ poznamenal Vraštil. „Potřebujete mít potom i svaly nabušené, což třeba dva roky trvá.“

Patří na hrách mezi nejstarší. Z tohoto úhlu pohledu se jeho věk staví proti takové snaze, byť fyzickou kondici má stále obdivuhodnou. Ještě předloni absolvoval havajský Ironman.

Další zatím neplánuje. „Tělo ani hlava teď nechtějí.“

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek po semifinále. (31. července 2024)

Otázku na možný konec veslařské kariéry dostával po pařížském finále opakovaně. Odpověď už měl proto naučenou: „Má nejbližší budoucnost je guláš a nějaká dobrá tekutina v českém domě. A pak se těším i na francouzské croissanty.“

„Dneska přibereme,“ zasmál se před večerními radovánkami Šimánek.

„Zítra určitě taky,“ ujistil Vraštil.

A potom? Až se vrátí domů?

„Za necelý měsíc mě čekají státnice ve škole,“ líčil Vraštil. „Dál se uvidí. Nebudu se přece připravovat čtyři roky na příští olympiádu, když na ní lehké váhy nebudou. Ačkoliv nikdy neříkej nikdy. Třeba mi prdne v hlavě. Nechci se rozhodovat takhle v emocích. Zvlášť když jsem si párkrát zabrečel, že lehkáči končí.“

Také Šimánek prozatím nemá jasno: „Život po sportu mě lákal už po minulé olympiádě, ale ještě jsem zůstal. Musíme všechno nějak zhodnotit. Poradit se s blízkými a rozhodnout se. Takhle hned z fleku po závodě to je těžké.“

Zároveň je mu však jasné, že nemohou přemýšlet příliš dlouho. „I lidé z vedení svazu se budou ptát. Takže nejspíš v následujícím měsíci budeme muset případné pokračování kariéry rozlousknout.“

S parťákem v posledních letech vnímal, jak snaha o zrušení lehkých vah na hrách zesilovala. „Přibývaly názory, že rozdělení veslování na lehké a těžké nemá smysl ani budoucnost.“

Nyní oba očekávají, že dojde k postupnému úmrtí této kategorie i na mistrovství světa. Podobně jako kdysi hynuly neolympijské disciplíny těžkých vah, například dvojka s kormidelníkem. Nebo ve vodním slalomu kategorie deblkánoí.

„Velké veslařské federace kvůli vyřazení z her už lehké váhy vůbec finančně nepodporujou, Britové, Australané, Kanaďané, Američané,“ vypočetl Vraštil. „Takže pokud si do přípravy nedají sportovci peníze ze svého, mají to strašně těžké. Sponzory neseženeme a prémie na Světových pohárech jsou za nula nula korun. Pak už jste závislí jen na svých rezortech, jako my zaplaťpánbůh zatím na Dukle. Ale pro lehké váhy je tohle víceméně smrt.“

Proto je velmi pravděpodobné, že během dalšího olympijského cyklu skončí tato kategorie v propadlišti dějin i na světových šampionátech.

„Možná že lehký skif tam nechají někde zastrčený vzadu v programu, ale lidí, kteří ho budou dělat, výrazně ubude. A prestiže disciplíny taky,“ smutně uzavřel dlouhý příběh veslařských lehkých vah Šimánek.