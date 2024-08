Pro Dream Team luxus za stamiliony, němečtí mistři světa jsou bezdomovci

Náklady zahrnují mnohem více položek než ubytování v luxusním hotelu ve francouzské metropoli, odkud LeBron James, Kevin Durant a spol. vyrážejí na zápasy základní skupiny do Lille. V Paříži se odehraje až vyřazovací část turnaje.

Americká federace musela zajistit také přísná bezpečnostní opatření, charterové lety, dopravu hráčů na tréninky a zápasy a přepravu týmového vybavení.

Americké basketbalové hvězdy pobývají mimo olympijskou vesnici pravidelně od roku 1992, kdy se v Barceloně poprvé představil Dream Team hráčů z NBA kolem Michaela Jordana.

Američtí basketbalisté během zahajovacího ceremoniálu pařížské olympiády na lodi po Seině, u oken sedí zleva LeBron James, Jrue Holiday a Anthony Davis.

Reprezentanti USA se tím vyhnuli i možným komplikacím, které potkaly německé mistry světa. Těm po postupu do play off oznámili, že pro ně není v olympijské vesnici dost místa. Nakonec se záležitost podle agentury SID podařilo vyřešit.

Němečtí hráči se do vesnice v Paříži těšili. „Vesnici jsem viděl už při zahájení her a bylo to trochu jiné než v Lille. Samozřejmě se tam těším,“ řekl Franz Wagner. „Byl bych rád, kdyby si tým užil zážitek z olympijské vesnice a nespal v Paříži pod mostem,“ řekl během vyjednávání o přesunu basketbalistů šéf německého svazu Ingo Weiss.