Au, to bolelo! Sen o medaili vzaly francouzskému tyčkaři intimní partie

Skákat o tyči začal v sedmi letech, stěží ho může něco překvapit.

A přece.

Když Ammirati, tyčkařský mistr světa do 20 let z roku 2022, přeskakoval na třetí pokus výšku 570 centimetrů, „štrejchnul“ svým přirozením o laťku, která spadla na tvrdou zem spolu s jeho smělými plány.

Skončil tak s výškou 560 cm na děleném 12. místě a do finále nepostoupil. Stejně jako dvojice Čechů David Holý a Matěj Štěrba.

