Časy Waldnera ožívají. Švédové oslavují hvězdu s unikátní pálkou, fandí i král

Deblkanoe bratří Martina a Petra Fuksových postoupila do olympijského finále A, ve kterém si vyjela konečné sedmé místo. Pokračuje turnaj golfistek, šermířskými souboji zahajují své soutěže moderní...

Sedmé místo? Spokojenost. Jednou bych ale rád medaili, říká Petr Fuksa

Vaires-sur-Marne (Od našeho zpravodaje) Už postupem do finále si splnili cíl. V něm si posléze dali za úkol, že by rádi předjeli alespoň jednu loď. A dokázali i to. Kanoisté Martin a Petr Fuksovi dojeli v deblu na sedmém místě. „Super....