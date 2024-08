13. DEN OH: Vadlejch o medaili, Fuksové o finále. Debut zažívá české taekwondo

Jakub Vadlejch sbírá medaile pravidelně. Stále čerstvý titul mistra Evropy je však jediným z velkých akcí. Nyní by rád vylepšil i stříbro z Tokia, což naznačil i v kvalifikaci, kde hned prvním pokusem o délce 85,63 metru přehodil limit. Jenže uchazečů o nejcennější post je podstatně víc.

Třeba Ind Níradž Čopra, který před třemi lety Vadlejcha porazil. V Paříži se uvedl hodem s hodnotou 89,34 metru. Lepší kvalifikační výkon už předvedl pouze Jan Železný v Sydney takřka před čtvrtstoletím.

„Očividně je při chuti a v dobré formě. Nádherně to trefil,“ uznal i třiatřicetiletý Vadlejch. „Na tři medaile bude nejmíň šest vážných kandidátů. Myslím, že mezi ně patřím... Ale nedokážu říct, jakou mám v sobě oproti kvalifikaci ještě rezervu.“

Další finále bude jedním z vrcholů letošních her. Na čtvrtkařském oválu s překážkami se střenou Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová a Nizozemka Femke Bolová. První jmenovaná během tří let pětkrát vylepšila osobní rekord až na 50,65, druhá se jí ale s časem o tři desetiny horším přiblížila.

Českou atletiku pak ve čtvrtek reprezentuje ještě osmnáctiletý půlkař Jakub Dudycha. Ten ve středu přišel o postup rovnou z rozběhu o pouhé čtyři setiny sekundy, a tak ho čekají opravy. Přiblížení se jeho národního rekordu 1:44,82 by mělo stačit.

Přes přídavné kolo, které rychlostní kanoisté nazývají jako čtvrtfinále, se do dalších bojů už procpali bratři Martin Fuksa a Petr Fuksa na deblkánoi. V semifinále mají mírný postupový klíč, stačí jim v pětičlenné bitvě porazit jednu loď, aby se účastnili finále, které je na programu ve 13.20.

Poprvé v historii se pod pěti kruhy představí zástupce českého taekwonda. Ve sportu, jenž na olympiádě debutoval v Soulu 1988 a od roku 2000 setrvává nepřetržitě v programu, se ukáží hned dvě Češky.

Jako první do boje v kategorii do 57 kilogramů nastupuje Dominika Hronová. Pelhřimovská rodačka se dvakrát v kariéře dostala do čtvrtfinále ME, nyní ale hned v prvním kole čelí bronzové medailistce z MS 2019 – Skylar Parkové z Kanady.

Taekwondistka Dominka Hronová s bronzovou medailí z Evropských her.

Do akce konečně vstupují také reprezentanti v dráhové cyklistice a moderním pětiboji.

Jana Voneše na oválu čeká víceboj, tedy omnium. V něm postupně absolvuje disciplíny scratch, tempo, vylučovací a bodovací závod.

Výrazně početnější už je pětibojařská výprava, která se jen musí rozřadit pro nasazení do duelů v šermu. Martin Vlach tak načne cestu za vylepšením pátého místa z Tokia. Dalším Čechem na startu je také Marek Grycz. V ženské soutěži na planši nastoupí Lucie Hlaváčková a Veronika Novotná.

Druhé kolo turnaje golfistek čeká Kláru Davidson Spilkovou a Sáru Kouskovou. Té se ve středu dařilo lépe a zatím jí patří s jednou ránou nad par dělené 26. místo. Zkušenější Davidson Spilková figuruje o dvacet příček níže.