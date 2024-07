3. DEN OH: V akci Lipták. O medaili zabojují Rohan, Choupenitch i Seemanová

Jako první z českých sportovců se v pondělí na pařížské olympijské scéně uvede Jiří Lipták, kterého čeká kvalifikace trapu. Na své první olympiádě vypadl už v kvalifikaci, na druhé získal zlato. Co z toho bude tentokrát?

„Poprvé může člověk vyhrát třeba i haluzově, když to řeknu blbě. Ale aby obhájil, to už musí umět a něco dokázat,“ řekl Lipták. Kvalifikační kritéria jsou tvrdá, z 30členného startovního pole postupuje do finále pouze šest nejlepších.

Krátce po poledni udělá první krok v turnaji bronzový fleretista z Tokia Alexander Choupenitch. „Já si výsledkové cíle nedávám, neřeším je. Budu se maximálně koncentrovat na to, co mám – taktiku, pozornost. A jak to dopadne, to se brzy dozvíme,“ řekl Choupenitch, jehož prvním soupeřem je 26. nasazený Polák Michal Siess.

V ideálním scénáři v pondělí nastoupí rodák z Brna ještě k dalším čtyřem duelům. Finále je na programu ve 22:10.

Mezi nejlepší dvanáctku se v odpoledním semifinále pokusí prodrat kanoista Lukáš Rohan. Právě dvanáctý nejrychlejší čas zaznamenal v sobotní kvalifikaci, se kterou ale příliš spokojený nebyl.

„Už nahoře mi to nevyšlo, pak jsem se s tím trochu pral a dole jsem chtěl vyzkoušet něco k semifinále, ale to se mi vůbec nepovedlo. Fajn je, že to takhle vyšlo teď a ne v pondělí,“ komentoval svoji druhou kvalifikační jízdu stříbrný medailista z Tokia. Pokud se mu semifinále podaří, nastoupí v 17:20 do boje o cenné kovy.

Do čtvrtých olympijských her vystartuje biker Ondřej Cink, jehož nejlepším výsledkem pod pěti kruhy je čtrnácté místo z Londýna i Ria. V Tokiu byl blízko výraznému zlepšení, nicméně z dobře rozjetého závodu, ve kterém bojoval o medaili, ho vyřadil defekt. Zlato obhajuje Brit Thomas Pidcock.

V tenisové dvouhře se představí pouze Barbora Krejčíková, kterou čeká Číňanka Wang Si-jü.

Zbytek českých tenistů nastoupí do deblů, hned ve dvou bude figurovat Tomáš Macháč. S Adamem Pavláskem vyzvou pátý nasazený pár Brity Salisburyho a Skupskiho. Spolu s Kateřinou Siniakovou bude Macháč čelit v mixu těžké zkoušce v podobě Zvereva a Siegemundové.

Zklamání z vypadnutí v prvním kole singlu se v deblové části turnaje pokusí napravit Karolína Muchová a Linda Nosková, proti nimž se postaví Rusky Alexandrovová a Vesninová.

Vrcholem programu bude z českého pohledu dvoustovka volným způsobem žen. Do jejího finále se totiž, stejně jako v Tokiu, kvalifikovala Barbora Seemanová. Je to fajn, ale není to konec. Teď mě teprve ve finále čeká ta nejdůležitější část. Snem je osobák,“ svěřila novinářům, že by ráda atakovala svůj národní rekord 1:55,12, ke kterému jí v semifinále chyběla téměř sekunda.

Plavkyně Barbora Seemanová postoupila na trati 200 metrů volný způsob do olympijského finále. (28. července 2024)

Stolní tenistka Hana Matelová v neděli na své třetí olympiádě poprvé triumfovala. Její další překážkou je ve druhém kole Nizozemka Eerlandová.

Ve svých kvalifikačních jízdách v marseillské marině pokračují jachtařky. Posádce Zosia Burska a Sára Tkadlecová po prvních třech jízdách patří slibné jedenácté místo. Poprvé se snad představí i windsurfařka Kateřina Švíková, jejíž plánované nedělní premiéře pod pěti kruhy zabránil slabý vítr.

Parkurem uzavírají třídenní soutěžení ve všestrannosti jezdci. Těm českým se nedaří. Miroslavu Trundovi patří po cross country poslední 56. pozice, Miloslav Příhoda v cross country nedodržel stanovenou trasu a závěrečné disciplíny se nezúčastní.