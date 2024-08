Kvalifikace Staňka navnadila. Po finále si povzdechl: Jsem naštvaný

V Paříži myslel na delší pokus než na konečných 20,37 metru. I na vyšší umístění než desátou příčku.

„Jenže jsem se to snažil zbytečně rvát silou a nemělo to vláčnost,“ popisoval třiatřicetiletý Staněk. „Ke konci jsem to vlastně jenom zapíchl a flákl jsem do toho rukou. To je, jako kdybyste si tam postavili zeď. Narazíte do ní.“

Přitom kvalifikace od něj byla vyložená paráda. Přišel. Vrhl. A mohl se odebrat zpět do olympijské vesnice. Tak snadno v jeho podání vypadala.

Český obr poslal hned prvním pokusem náčiní na značku 21,61 metru, čímž přehodil limit pro finále.

Český atlet Tomáš Staněk vrhá koulí.

Staněk se pak mohutně rozkřičel. „To víte, že to byly obrovské emoce,“ usmál se.

Není se co divit. Na olympijských hrách byl potřetí, jenže v Riu 2016 a v Tokiu před třemi lety mu postup mezi elitu nevyšel.

Navíc jeho příprava v letní sezoně nebyla vůbec ideální. Hned před prvním závodem v Domažlicích si totiž natrhl tříslo a byť trhliny sice byly relativně malé a s omezeními mohl horní polovinu těla dál trénovat, příprava v samozřejmě hodně utrpěla.

V olympijském ročníku rozhodně žádné podobné zádrhele nechcete.

„Byl začátek sezony, první závod a místo, abyste čekal, jak se bude vyvíjet léto, tak vás loupne v třísle a lítáte po doktorech,“ vykládal. „Z nějakého očekávání jste zase dole, což není příjemné.“

První ostrý závod absolvoval až na červnovém mistrovství Evropy v Římě, kde byl pátý, a do olympijských her napočítal celkem pět startů. Proto před odletem trochu brzdil očekávání.

„Jsem nastavený, že kvalifikace je už jako malé finále. Což na olympiádě platí obzvlášť. Na Evropě si ji člověk může relativně pohlídat, ale tady je situace jiná. Soustředím se tedy na něj a pokud vyjde, finále bude za odměnu,“ povídal tehdy.

Nakonec ale za odměnu úplně nebylo. Nevydařené finále jeho pohled změnilo.

„Kvalifikace mě navnadila. Odkryl jsem karty a ukázal, že když pokus sedne jak zadek na hrnec, tak koule může odletět sakra daleko. Bohužel se to ale moc nepotvrdilo. Tak jsem si ho moc neužil a jsem na sebe spíš naštvaný,“ hlesl.

Jen z lavičky tak sledoval bitvu o olympijského šampiona. Před hrami si myslel, že by klidně mohl padnout světový rekord 23,56 metru. A klidně hned dvakrát, podle Staňka na něj měli mít jeho držitel a obhájce zlata z Tokia Američan Ryan Crouser i další zámořský koulař Joe Kovacs.

Tomáš Staněk při prvním pokusu ve finále vrhu koulí.

Jenže po třetích hodech se z nebe spustil déšť a bylo jasné, že tentokrát se historické tabulky měnit nebudou.

„Čtvrtý a pátý pokus byly úplně o ničem. To byla spíš soutěž o to, kdo se víc zraní,“ říkal Staněk.

Crouser ani Kovacs ve čtvrté a páté sérii platný vrh nezapsali. Kovacs se sice posledním pokusem zlepšil na 22,15 metru, jenže už mu to nepomohlo, Crouserových 22,90 metrů ze třetího kola nestáhl.

Vláda tak pokračuje. „Crouser má fyzický fond úplně někde jinde, než má většina kluků,“ popisoval Staněk. „Pak si může dovolit i kvalifikaci z polovičního nášvihu, nebo skoro z místa by ji mohl jít. Je úplně ojedinělý úkaz. Jako nějaký marťan.“