Býčí síla roste. Staňka už tříslo nelimituje, v Paříži čeká světové rekordy

Byl začátek května, když si poranil tříslo. Na mítinku v Domažlicích měl zahájit venkovní sezonu. Rozehřál se, jednou na zkoušku poslal kouli do výseče, pak podruhé. Jenže při druhé rozcvičovací otočce ho v noze píchlo.

Hned věděl: Kdepak, závodění se odkládá.

Místo něj zamířil na vyšetření, které odhalilo, že má ve svalu trhliny. Byly sice malé a poměrně brzy mohl s omezeními trénovat horní polovinu těla a házet medicinbaly. Ale stejně. Příprava dost utrpěla, přišel o několik závodů.

A třeba soutěžní premiéru pod otevřeným nebem absolvoval rovnou na jednom z letošních atletických vrcholů – červnovém mistrovství Evropy v Římě.

„Byl začátek sezony, první závod a místo, abyste čekal, jak se bude vyvíjet léto, tak vás loupne v třísle a lítáte po doktorech,“ ohlíží se pátý muž z Říma. „Z nějakého očekávání jste zase dole, což není příjemné. Ale už to mám za sebou.“

Bolest v třísle se prý ještě občas ozve, když ho pořádně zatíží, ale už není taková, aby kvůli ní musel přestat trénovat.

„Víceméně mi dovoluje všechno. Jen ho chce vždycky opečovat, aby trošku povolilo. Podle toho i skládáme tréninky, abych pokaždé mohl naplno odházet. To je teď hlavní,“ popisuje třiatřicetiletý koulař.

Přípravě na olympijské hry podřídil vše. Dokonce vynechal i mistrovství republiky ve Zlíně, jelikož měl před důležitým soustředěním.

Tomáš Staněk v koulařském finále.

„Už by se nikam nedalo vecpat,“ vysvětluje šestinásobný medailista z halových a venkovních vrcholných akcí. „Bylo mi to samozřejmě líto, ale tuhle sezonu pro mě prostě republika není stěžejní.“

Rozhodnutí si pochvaluje. Soustředění zvládl ve zdraví, odtrénoval vše, co měl v plánu a odvedl kus práce. „A tréninky teď na něj suprově navazují,“ říká.

Start v Paříži ho čeká druhého srpna. V tuto chvíli se tedy na trénincích ještě moc nešetří.

„Není to ale tak, že bychom extrémně bejčili. Snažíme se spíš poslouchat tělo a dávat maximum, co jde. Hlavní je, aby mě to nepoznamenalo na delší dobu,“ popisuje.

Vzhledem k závodnímu manku ho před odletem na olympiádu čeká ještě start v německém Schönebecku, kde před sedmi lety hodil své venkovní maximum 22,01 metru.

„Jde o menší mítink s dobrou atmosférou. Bude posledním testem, jak se forma vyvíjí a graduje,“ povídá.

A pak už do Paříže!

Pro Staňka půjde o třetí účast pod pěti kruhy. Po brazilském Riu a japonském Tokiu se těší, že si konečně zazávodí na evropské půdě.

„Díky tomu to bude výjimečné,“ vykládá. „V Riu jsem byl ještě zajda a nevěděl, do čeho jdu. Pak bylo covidové Tokio. Paříž je tedy jako na dlani. Těším se.“

Výsledkovým cílem se nechce svazovat. Chce zkrátka předvést nejlepší možný výkon a projít do finále. Což v nabité konkurenci rozhodně není samozřejmost.

„Jsem nastavený, že kvalifikace je už jako malé finále. Což na olympiádě platí obzvlášť. Na Evropě si ji člověk může relativně pohlídat, ale tady je situace jiná. Soustředím se tedy na něj a pokud vyjde, finále bude za odměnu,“ říká.

V souboji o medaile pak očekává divy. Pokoření světového rekordu 23,56 metru? Ovšem. A proč ne rovnou od dvou koulařů. Podle Staňka by na něj měli mít jeho držitel Američan Ryan Crouser i jeho krajan Joe Kovacs.

„Joe bude po americké kvalifikaci hodně hladový,“ říká o lídrovi letošních tabulek s výkonem 23,13 metru. „Když jsem po ní viděl rozhovor, kde říkal, že on i Ryan mohli hodit ještě o metr dál, tak si říkám, že se na olympiádě může střílet čímkoliv. Joe je neskutečně silově vybavený, roztočí se a neví, jestli hodí 22 nebo 24 metru. Myslím, že po Ryanovi letos půjde hodně lidí.“

O čemž by se rád přesvědčil přímo na ploše.