Čeští hrdinové mixu: Masakr, nemáme čas něco vstřebávat. Snad budeme zlatí

Stihli to jen tak tak.

Pouhých pár minut poté, co nad kanadským párem Félix Auger-Aliassime, Gabriela Dabrowská triumfovali dvakrát 6:3, se nad areálem Roland Garros rozpoutala průtrž mračen.

„Začalo pršet, když jsme šli z kurtu. Ale naštěstí ne takhle moc,“ vydýchával se Macháč v mixzóně, zatímco na její střechu zuřivě útočily kapky vody.

Fanoušci hned po zápase křičeli: Máme medaili, máme medaili. Vnímáte, že je to úleva pro celý český tým?

Siniaková: Jsem hrozně moc ráda, že Česku přineseme medaile, protože to vypadá, že máme trošku smolíka. Všem sportovcům to nějak utíká, prokluzuje mezi prsty. V tenise je olympijské finále vlastně jediné, kde i když člověk prohraje, tak má medaili, což se na grandslamech nestává. Tam když prohrajete, tak si vás nikdo nepamatuje.

Macháč: Počkej, já bych grandslamové finále v singlu klidně bral. Jen ať si mě nepamatujou!

Co jste prožívali po mečbolu?

Macháč: Když vidíte, jak míček letí do autu nebo do sítě, tak jako první vnímáte úlevu, že máte zápas za sebou a že se vám povedlo vyhrát. A pak teprve přijde radost. Aspoň já to takhle mám. Tyhle vypjaté zápasy je vždycky těžké doservírovat, fakt jde o hodně. A zjistil jsem hodně zajímavou věc.

Jakou?

Macháč: Že Félix, který jen chvíli před mixem hrál ve čtvrtfinále singlu neskutečný tenis, tak nebyl schopný dát return. Takovýhle velký hráč.

Siniaková: Můj servis je tak pomalý, že to pro něj bylo těžké.

Macháč: Je to změna rytmu.

Katko, vy jste s mužskou devatenáctkou singlového žebříčku zvládala držet krok i ve výměnách od základní čáry.

Siniaková: Evidentně mi to asi vyhovuje víc než s holkami. (smích) Mix mi prostě úplně sedl, což jsem překvapená, protože předtím v deblu jsem hrála špatně.

Ve čtyřhře jste ve čtvrtek prohráli oba. Jak jste se z neúspěchů oklepali?

Macháč: My jsme dostali takový lehký világoš (s Pavláskem prohráli v semifinále s Krajicekem a Ramem dvakrát 2:6). Soupeři hráli neskutečně. Oba jsou skvělí hráči, neměli jsme šanci.

Siniaková: Pro mě to bylo určitě náročné, my jsme világoš nedostaly, porážku způsobil spíš náš výkon (s Krejčíkovou nestačily ve čtvrtfinále na Andrejevovou a Šnajderovou 1:6 a 5:7). Ale byla jsem mile překvapená, že v mixu jsem hrála o hodně lépe.

Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč bojují o postup do finále čtyřhry.

Najdete ještě síly pro páteční finále?

Siniaková: Myslím si, že je fajn, že medaili máme jistou, takže nemusíme být tak nervózní, jako když bojujete bronz. Každopádně to bude náročné. Teď jsme zase skončili pozdě, potrvá, než se dostaneme do vesnice a uděláme regeneraci... Ale na kurtu se pokusíme nechat všechno.

Tomáši, vy jste Číňana Čang Č’-čena, se kterým v sezoně na turnajích hrajete debl, na začátku olympijského turnaje vyřadil ze dvouhry. Teď si proti němu zahrajete i finále mixu. Budete se hecovat?

Macháč: Pořád hrajeme sport, nejdeme si dávat pěstmi. Každopádně jsem rád, že spolu hrajeme. Kdybychom ho vystřelili i ve finále, asi už mě nebude mít tak rád (smích). Program je každopádně fakt náročný. Nemáme ani myšlenky, ani čas něco vstřebat. Je 11 večer, na kurtech jsme od rána, další den máme mix, pak zase debl, pak odlítám do Ameriky... Je to fakt masakr. Ale pro tyhle momenty tenis od šesti let dělám.

V mixu jste před olympiádou prohráli obě společná grandslamová utkání. Čím to, že se vám tady tak daří?

Macháč: Je důležité vybrat si správný turnaj.

Siniaková: Myslím si, že nám předchozí zápasy pomohly. Singl a debl je rozdílná soutěž a Tomáš na to už přišel. Čím víc čtyřhru hraje, tím víc se v ní zlepšuje. A když chlap hraje víc deblově, tak ženské hodně pomáhá. Takže asi proto.

Kateřino, vy za sebou máte spoustu úspěšných grandslamových finále, taky jedno olympijské. Jak vám tyto zkušenosti mohou pomoci pro boj o zlato v mixu?

Siniaková: Když na kurtu při finále stojíte poprvé, je to úplně jiná situace. Ale i když jsem finálových zápasů zažila tolik, pokaždé jsem v nich nervózní, což je normální. Uvidíme, jak se budu v pátek cítit.

A pro vás to bude jaké, Tomáši?

Siniaková: Určitě v pohodě.

Macháč: Užiju si to, protože medaili máme jistou, což byl hlavní cíl. Mohlo se totiž stát, že bych tady byl dvakrát čtvrtý… Několik podobných zápasů už jsem odehrál, třeba čtvrtfinále turnaje v Miami proti Janniku Sinnerovi, což byla taky velká věc. Tady ale reprezentujeme Česko, nehrajeme jen za sebe. O to nervóznější zápasy jsou a o to bolestivější je pak případná prohra. Jsme rádi, že jsme semifinále dotáhli, a doufejme, že budeme zlatí.