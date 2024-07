Popularita v Číně i zloba na rozhodčího. Jak Macháč porazil kamaráda a parťáka

Utkání pro něj bylo nezvyklé především z toho důvodu, že s Čangem od letošní sezony tvoří fungující deblový pár, postoupili například do semifinále Australian Open.

„V sobotu večer si ke mně dokonce přisednul a povídali jsme si o životě. Bylo to fajn, máme spolu dobrý vztah,“ přiblížil Macháč, že mezi nimi žádná řevnivost nepanovala.

A ještě jeden aspekt dodal jejich souboji podivný nádech. Čínský tenista se potýkal se zdravotními problémy, zejména v závěru duelu už působil hodně odevzdaně.

„Byl nemocný, o to bylo utkání náročnější, protože jsem nevěděl, co přijde,“ popisoval Macháč českým novinářům v Paříži. „On buď zkazil, nebo míč zabil. Snažil jsem hrát mou hru, ale bylo náročné čekat, co on dá a co ne.“

A k tomu ještě zmíněná invaze čínských fanoušků do skromného hlediště u kurtu číslo 8, kteří se nicméně chovali velmi sportovně.

„Přišlo mi, že diváci byli fér,“ říkal Macháč. „Po dobré výměně zatleskali, soupeře pak burcovali, když jsme seděli na lavičce. V průběhu výměny ani těsně před servisem nic neříkali, takže to bylo úplně v pohodě.“

Možná totiž měli respekt i k tenistovi na druhé straně sítě. Minimálně ho dobře znali. „Vzhledem k tomu, že s Čangem hrajeme debly, tak mi říkal, že už jsem prý v Číně taky populární,“ smál se 23letý Čech.

Třísetový úspěch zaznamenal na stejném kurtu, na němž před dvěma měsíci v prvním kole Roland Garros zdolal Portugalce Nuna Borgese. Dostal tedy přímé porovnání, jak se olympiáda – byť probíhá ve stejném areálu – liší od French Open.

Co vypozoroval?

„Úplně jiný turnaj. Co se týče jídla, fanoušků, všeho.“

„Přijde mi, že kurty jsou teď trochu horší, odskoky nejsou ideální. Nevím, čím to je. I samotné míče jsou malinko jiné. Ale jinak je zázemí fajn.“

A příliš ho nepotěšil ani výkon sudích.

Když se s Čangem přetahoval v koncovce druhého setu, v jedné pauze mezi gamy se pustil do diskuze s jejich šéfem na umpiru.

Číňan Čang Č’-čen zdraví spolu s Tomášem Macháčem fanoušky po vítězství ve druhém kole mužského deblu na Roland Garros.

„Rozčiloval jsem se, že když jsem stál na příjmu dál za základní čárou, což je moje normální pozice, tak mi tam lajnový rozhodčí třikrát blbě vběhnul a já neměl jsem prostor odehrát úder,“ vysvětlil.

„Hned poprvé jsem mu říkal, ať jde trochu dál, pak jsem byl na něj nabroušený, že mě to stálo dva důležité míče. Potom už si lajnoví dávali bacha, ale tenhle to ze začátku trochu nezvládl. Když mu jednou řeknete, ať si dá pozor, a jemu se to stane podruhé a potřetí, tak je to špatně.“

Ve druhém kole nejspíš dostane větší kurt, na kterém by ho prostorové omezení nemělo trápit. Může totiž narazit na třetího nasazeného Alexandera Zvereva, jehož v neděli večer čeká střet se Španělem Jaumem Munarem.

„Ještě jsem s ním nehrál, ale má samozřejmě skvělou formu,“ připomíná Macháč, že Němec se na letošním Roland Garros probil až do finále. „Jsem rád, že s ním mohu hrát, zápas mi zase ukáže, jak na tom jsem.“

Po prvním kole si může spokojeně vyhodnotit, že na olympiádu přijel v solidním rozpoložení.