Ze třetí ligy na olympiádu. Třeba se pak odrazí výš, přejí Jungbauerovi v Budějovicích

O rok mladšího kamaráda a spoluhráče bude sledovat na olympijských hrách, kde reprezentuje Dominikánskou republiku. Urostlý obránce je jediným zástupcem českých klubů na fotbalovém turnaji.

„Moc mu to přeji. Zahrát si na olympiádě, to je ojedinělý zážitek, který v Česku už roky neznáme. Sice tam nejsou ti nejlepší, ale je to skvělá akce. Reprezentoval třeba i Neymar, když byla olympiáda v Brazílii,“ přidává urostlý gólman.

Fotbalový program na olympiádě v Paříži

V Dynamu svého zástupce v olympijském turnaji sledují. „Je super, že se znovu dostal do reprezentace. Olympiáda pro něj bude zážitek, užije si její atmosféru. A třeba se mu tam bude dařit a odrazí se výš,“ popisuje Petr Benát, šéf budějovické akademie.

Jungbauer přicházel do Dynama loni v létě. Primárně měl být posilou pro ligový A tým, se kterým před sezonou trénoval. Postupně se však připojil už jen k B týmu a sezonu dohrával za starší dorost. „On i klub si od jeho příchodu slibovali víc. Jako cizinec by měl být výraznější. Trápily ho zdravotní problémy, projevilo se i to, že na určitou dobu vždy vypadl kvůli reprezentaci,“ bilancuje Benát.

Do Budějovic levonohého stopera přiváděl tehdejší sportovní manažer Jan Podroužek. „Viděli jsme v něm velký příslib. Na svůj věk toho zvládal dost, měl zkušenosti z mládežnických reprezentací. Navíc přicházel za pro klub výhodných podmínek. Mohl to být zajímavý krok a pořád věřím, že ještě může být,“ tvrdí.

Pro Jungbauera to osm tisíc kilometrů od domova nebyl lehký úvodní rok. Musel přijmout zklamání z odsunu z prvního týmu, k tomu ho trápilo zdraví. Když dostal šanci za A tým v poháru, nechal se vyloučit po dvou rychlých žlutých kartách. „Začátek byl pro něj složitější. Sám si představoval, že rychleji zapadne do A týmu. Udrží se v kádru, bude chodit na lavičku, třeba dostane nějakou minutku. Trenéři s ním museli občas řešit nějaké povahové věci,“ připouští Podroužek.

Kromě poháru naskočil pětkrát v třetiligovém béčku, devět startů posbíral za dorost. „Mám za něj hroznou radost, že se dostal na olympiádu, i když neměl dobrou sezonu,“ dodává Podroužek.

„Třeba mu to vyjde a po olympiádě to zkusí někde jinde,“ naznačuje Stanislav Rožboud, který ho vedl v dorosteneckém týmu.

Rožboud se s ostatními shoduje v pohledu na charakter mladíka z Dominikánské republiky. „Je to fajn kluk, spíš takový tišší a skromný. Mezi ostatní zapadl, je poctivý a pracovitý,“ přitakávají.

Jungbauer nemluví česky, umí anglicky a německy. Do Budějovic přišel z italského klubu Spal, před tím působil v mládežnické akademii rakouského Lask Linec. Jeho matka je z Dominikánské republiky, otec z Rakouska.

V Dynamu má smlouvu ještě na dva roky a možnost roční opce. Kvůli věku už letos nemůže hrát za dorost, takže by se měl připojit k B týmu, pokud se mu nebude hledat nové angažmá.

Olympijský turnaj jeho reprezentace do 23 let rozehraje proti Egyptu, ve skupině se utká ještě se Španělskem a Uzbekistánem.