KOMENTÁŘ: Neinspirujte se Putinem, pane Bachu, nedržte se úpěnlivě moci

Co na tom, že se kdysi Vladimir Putin dušoval, že bude zákon o maximálně dvou funkčních obdobích vždy ctít. Takhle může teoreticky zůstat v čele země až do roku 2036, tedy do svých 84. narozenin.

Nyní se podle stejného vzoru objevily návrhy, ať si svoji zdánlivě neprodloužitelnou vládu na postu prezidenta MOV prodlouží i Thomas Bach a ať v roce 2025 kandiduje na třetí funkční období.

Jistě, také v tomto případě by bylo nutné cosi ohnout. Olympijská charta povoluje jen dvanáct let a dvě volební období u moci.

Musela by se přepsat.