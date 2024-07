Nadal mládne, Alcaraz se učí. Hvězdy, které dělí 17 let, vytvoří unikátní čtyřhru

„Hrát s Rafou je pro mě sen,“ září Alcaraz, který o 17 let staršího krajana odmala bere jako svůj vzor.

„Můžu se od něj naučit všechno, vždycky si z něj snažím brát příklad. Z toho, jak bojuje, zůstává pokorný a nikdy se nevzdává.“

Stejně tak Nadal si užívá blízkost věčně usměvavého a pozitivně naladěného krajana.

„Když jsem s ním, tak mládnu. Připomíná mi to časy, kdy bylo dvacet let mně,“ popisuje. „Je úžasné vidět Carlosovu olympijskou premiéru. Je tady jednou z hvězd, která poutá největší pozornost, a vypořádává se s tím velmi dobře.“

Totéž platí o Nadalovi. Jeho význam coby sportovní ikony ocenili organizátoři her tím, že mu při pátečním zahájení svěřili úlohu jednoho z posledních nefrancouzských článků štafety s ohněm.

Členové české tenisové výpravy zase prozradili, že jakmile se známý Španěl zjeví v olympijské vesnici, ihned se ocitá v obležení ostatních sportovců, kteří se s ním chtějí vyfotit.

Jistě i mnozí diváci v sobotu od 19.00 obrátí pozornost ke kurtu Phillipa Chatriera. Nadal s Alcarazem na něm v prvním kole vyzvou šestý nasazený pár González, Molteni.

Španělský tenista Rafael Nadal se připravuje na olympijské hry v Paříži.

Ačkoli oba vynikají singlovým umem, jen z antukového grandslamu mají dohromady 15 pohárů (14+1), debl vyžaduje jiné kvality. Tudíž nemají pražádnou záruku, že sehrané Argentince zdolají.

A tak je logické, že i když by rádi získali některou z medailí, ideálně zlatou, přehnaná očekávání brzdí.

„Nemohli jsme se připravit jako ostatní dvojice, ale věřím Carlosově formě,“ připomněl Nadal, že Alcaraz si letos podmanil Roland Garros i nedávný Wimbledon.

V ideálním případě by spolupráci ještě před olympiádou otestovali, ale na žádný společný turnaj nenašli ve svých kalendářích čas.

Starší ze Španělů se však solidně nastartoval v Bastadu, kde minulý týden prošel až do finále.

„Na kurtu jsem strávil hodně času, což mi snad pomůže,“ věří.

Paříž 2024 příloha iDNES.cz

Jenže dlouhé účinkování na menším podniku ve Švédsku ho zároveň unavilo.

Ve čtvrtek večer se dokonce začaly objevovat zprávy, že kvůli zranění stehna možná vynechá dvouhru, v níž může už ve druhém kole narazit na Novaka Djokoviče, a soustředí se pouze na debl.

„Nemůžu zaručit, že Rafa bude hrát,“ vzkázal jeho kouč Carlos Moya. Po pátečním tréninku, který Nadal absolvoval s obvázaným stehnem, doplnil: „Jsme optimisté, že v sobotu nastoupí do čtyřhry s Alcarazem. Jak to bude pak, nevím.“

Španělský tenista Carlos Alcaraz trénuje v Paříži před začátkem olympijských her.

Antukový král si olympijský turnaj ve své milované Paříži vytyčil jako jeden z vrcholů sezony. Aby se na něj pořádně nachystal, vynechal travnatý Wimbledon, který skončil teprve před dvěma týdny.

Pod pěti kruhy už získal dva nejcennější kovy: v Pekingu 2008 triumfoval ve dvouhře, o osm let později v Riu slavil ve čtyřhře.

Jak zdůraznil tento týden na tiskové konferenci, těchto počinů si cení stejně jako vítězných grandslamů. „Když se s medailí vracíte do vesnice, je to působivý a nezapomenutelný zážitek,“ vzpomíná.

I díky tomu má dostatek zkušeností, kterými může usměrnit energii mladého parťáka Alcaraze. „Olympijské hry jsou největší akce. Budeme se snažit odjíždět s vědomím, že jsme udělali všechno pro to, abychom došli co nejdál.“

Španělští tenisté Rafael Nadal a Carlos Alcaraz na tréninku před olympijskými hrami v Paříži.

Pokud by se jim skutečně podařilo domašírovat až na pódium, postarali by se o jeden z nejsilnějších příběhů pařížských her.

Nadal by získal více než důstojnou rozlučku s kariérou, Alcaraz zase vzpomínku na celý život.

Právě tím, že se nacházejí v opačných fázích kariér, je jejich dvojice jedinečná. Propojuje to nejlepší z nedávné minulosti a ochutnávku podobně zářné budoucnosti.

I bývalý velikán Boris Becker tvrdí: „Myslím, že to může být nejsledovanější pár celé olympiády.“