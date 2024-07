ONLINE: Krejčíková startuje olympijský turnaj, předvedou se i další Češi

Na travnatý Wimbledon přijížděla po sérii porážek a nevydařených měsících, nejslavnější tenisový podnik si však Krejčíková senzačně podmanila. Jako nasazená devítka tak vstupuje do olympijského turnaje zápasem na centrálním kurtu, v prvním kole hraje se Španělkou Sarou Sorribesovou.

Před odjezdem do Paříže absolvovala česká tenistka deblovou přípravu na domácím podniku, kde po boku parťačky Siniakové ukořistila další titul. Síly jí však zápolení na pražských antukových dvorcích nevzalo, na singlové představení i obhajobu zlata ve čtyřhře je připravená.

„Cítím se dobře. Věřím, že pojedu dál na té vlně, a kdyby se něco přihodilo, tak ten adrenalin a možnost reprezentovat mě nakopne natolik, že to prostě překonám,“ líčila před odletem do francouzské metropole.

Se španělskou soupeřkou se 28letá Češka střetává letos podruhé, na únorovém turnaji v Abú Zabí Sorribesová utkání skrečovala. Favoritkou na postup do druhého kola je Krejčíková, která na minulé olympiádě v Tokiu vypadla ve třetí rundě.

Nosková v premiéře s kamarádkou

Na premiérové olympijské hry se Nosková kvalifikovala v 19 letech, stejně jako Krejčíková se i ona na oranžové dvorce adaptovala na pražské Spartě. Cestu turnajem ukončila v semifinále, v Paříži se v prvním kole utkává s čínskou kamarádkou Wang Si-jü.

„Chci si olympiádu hlavně užít a moc se nestresovat. Je to turnaj, který pro nás tenisty není úplně normální a který už se nikdy nemusí opakovat,“ uvědomuje si mladá Češka. „Myslím, že každý by to měl brát s velkým respektem a úctou. Ale těším se i na ostatní české sportovce, Český dům bude určitě nadupaný.“

Na areál Rolanda Garrose má Nosková dobré vzpomínky, v roce 2021 zde ovládla juniorskou soutěž grandslamu. Od té doby se na pařížském majoru dostala nejdále do druhého kola, které si zahrála i letos.

Odložené utkání Muchové

Měla nastoupit už v sobotu, kvůli dešti se však na na kurty nedostala. K tenisovému zápolení se Muchová vrátila v červnu po téměř deseti měsících, kdy absentovala kvůli zranění ruky. Olympijskou premiéru zažívá na oranžových dvorcích, kde loni při Roland Garros bojovala o titul.

„Myslela jsem si, že mi Roland Garros tenhle rok moc nechybělo, protože jsem na něj ani nekoukala. Ale když jsem teď tady, mám stejnou skříňku a vidím známá místa, tak jsem si uvědomila, že mi docela chybělo, že jsem Paříž letos nestihla,“ popisovala 27letá tenistka po čtvrtečním tréninku.

Před ním si na generálce v Palermu zahrála finále, v prvním kole olympijského turnaje hraje proti Kanaďance Fernandezové. „Těžká soupeřka, ale jsem nenasazená, takže jsem mohla dostat i horší,“ usoudila Muchová, jež v jediném vzájemném střetnutí předloni v Miami zvítězila.

Siniaková nahradila Vondroušovou

Siniakové se letos daří především v deblu, připsala si dva grandslamové tituly ze tří, pokaždé navíc s jinou parťačkou. Roland Garros ovládla po boku mladé Coco Gauffové, Wimbledon si podmanila společně s Taylor Townsendovou. I v Paříži měla původně bojovat jen ve čtyřhře, po odhlášení zraněné Markéty Vondroušové však figuruje i v pavouku singlu.

„Jsem samozřejmě nadšená, ale na druhou stranu mě mrzí, že tam Maky nemůže být,“ líčila během turnaje v Praze. Do něj naskočila jak ve dvouhře, tak v deblu, kvůli vyčerpání a viróze skončila na začátku týdne v nemocnici.

„Ale už jsem na tom dobře, konečně se cítím o hodně lépe,“ ujišťovala v pátek. Olympiádu odstartuje s francouzskou soupeřkou Clarou Burelovou, kterou porazila nedávno na turnaji v Bad Homburgu. Favoritkou na vítězství je česká tenistka i tentokrát.

Macháč proti deblovému parťákovi

Premiéru na olympiádě zažil v Tokiu, kdy vypadl ve druhém kole. Působení v Paříži zahájí Macháč utkáním s deblovým spoluhráčem Čang Č’-čenem, se kterým se letos probojoval mimo jiné do semifinále Australian Open. V singlu si proti sobě zahrají podruhé, před dvěma lety slavil výhru ve třech setech český tenista.

V letošním roce se poprvé v kariéře probojoval do elitní čtyřicítky žebříčku, na antukových dvorcích v Ženevě si zahrál premiérové finále na okruhu ATP, když v semifinále zdolal Novaka Djokoviče. V dějišti olympijských her si před dvěma měsíci vyrovnal grandslamové maximum, na Roland Garros postoupil do třetího kola.

V Paříži si zahraje všechny tři soutěže, v dalších dnech nastoupí do čtyřhry po boku deblového specialisty Adama Pavláska, v mixu se společně se Siniakovou postaví nasazeným jedničkám Alexanderu Zverevovi a Lauře Siegemundové z Německa.

Na scéně i debutant Menšík

Druhý a poslední český singlista v pavouku olympijských her debutuje v pouhých 18 letech. Menšík v aktuální sezoně zapsal premiérové finále na okruhu ATP, pronikl do první stovky žebříčku, rovněž ho ale trápilo zranění. Kvůli němu vynechal třeba Roland Garros, antukové kurty v Paříži tak letos okusí poprvé mezi dospělými.

Pod pěti kruhy vyzve Alexandera Ševčenka z Kazachstánu, kterého při vzájemném střetnutí loni v Bratislavě porazil. Na olympiádu se Menšík připravoval na podniku v chorvatském Umagu, kde došel až do semifinále.