ONLINE: Muchová a Nosková hrají semifinále, večer zabojují Češi o zlato

Spíš se čekalo, že v ženské čtyřhře budou o cenný kov z Paříže bojovat Siniaková s Barborou Krejčíkovou, ale obhájkyně zlata ve čtvrtek ztroskotaly na mladých Ruskách Andrejevové a Šnajderové.

Naopak Muchová s Noskovou čtvrtfinále zvládly, proti nepříjemnému páru Sie Šu-wej, Tsao Čch’-a-i se oklepaly z ospalého začátku, předvedly povedený obrat a zvítězily 1:6, 6:4, 14:12.

Tíhu okamžiku a blízkost velkého úspěchu si Češky nepřipouští. „Okolí možná trochu bude řešit, že o něco hrajeme, ale my jsme takové povahy, které si to nenechají stoupnout do hlavy,“ shodly se.

Jejich semifinále otevírá páteční program na druhém největším kurtu areálu Roland Garros, který nese jméno Suzanne Lenglenové. V cestě jim stojí italské duo Sara Erraniová, Jasmine Paoliniová, které si nedávno zahrálo v Paříži finále antukového grandslamu.

„Kluci v týmu se podívají na jejich zápasy a dají nám nějakou radu, co hrát. Ale hlavně se soustředíme na svou hru,“ hlásila odhodlaně Muchová.

O zlato proti Číňanům

Macháč i Siniaková museli ve čtvrtek setřást zklamání po úvodních prohrách v mužské a ženské čtyřhře. Do semifinále mixu vyrazili až v pozdních večerních hodinách, ale únava z náročného programu na nich nebyla znát.

Kanadskou dvojici Félix Auger-Aliassime, Gabriela Dabrowská porazili dvakrát 6:3. A české výpravě, která už na hrách promarnila několik velkých příležitostí na zisk cenného kovu, udělali velkou radost.

„Jsem hrozně moc ráda, že Česku přineseme medaile, protože to vypadá, že máme trošku smolíka. Všem sportovcům to nějak utíká, prokluzuje mezi prsty,“ povídala Siniaková.

K finále by měli společně se svým parťákem nastoupit zhruba okolo deváté hodiny večerní, uzavřou program dne na centrálním dvorci Philippa Chatriera.

Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková během semifinále smíšené čtyřhry.

O celkový triumf zabojují proti překvapivým finalistům z Číny. Wang Sin-jü nestačila ve druhém kole dvouhry na Krejčíkovou, Čang Č’-čen se loučil se singlem právě po porážce s dobrým kamarádem Macháčem.

„Kdybychom ho vystřelili i ve finále, asi už mě nebude mít tak rád. Ale ne, doufám, že budeme zlatí,“ hlásil český tenista, kterého ještě v sobotu čeká zápas o bronz z mužské čtyřhry po boku Adama Pavláska.

Djokovič i Alcaraz hrají o finále

Na pařížské antuce vrcholí i soutěže ve dvouhře, na programu jsou obě mužská semifinále. Carlosi Alcarazovi stojí v cestě za postupem do prvního olympijského finále Auger-Aliassime.

O zlato pod pěti kruhy si ve své bohaté a úspěchy ověnčené kariéře dosud nezahrál ani Novak Djokovič. Večer vyzve Lorenza Musettiho, jenž odklidil z cesty obhájce prvenství z Tokia Alexandera Zvereva.

Novak Djoković po postupu do bojů o medaile.

Iga Šwiateková se bude po čtvrteční porážce 2:6, 5:7 s Číňankou Čeng Čchin-wen ucházet alespoň o bronz, proti Anně Karolíně Schmiedlové ze Slovenska chce naplnit roli jasné favoritky.

České fanoušky bude zajímat i druhé semifinále mužské čtyřhry. Na poraženou z dvojic Ebden, Peers a Fritz, Paul v sobotu čekají Macháč s Pavláskem.